Pride Week: Regenbogen soll Zeichen setzen

Von: Susanne Weiß

Der Regenbogen soll heuer wieder das Geretsrieder Rathaus schmücken. © sh/Archiv

Der Jugendrat möchte, dass sich die Stadt Geretsried an der Pride Week beteiligt. An Rathaus und Schulen sollen Regenbogen-Flaggen gehisst werden.

Geretsried – Mit der Idee, anlässlich der Pride Week das Symbol des Regenbogens in Geretsried einziehen zu lassen, wirbelten die Stadträte Felix Leipold (Freie Wähler) und Peter Curtius (Grüne) vergangenes Jahr im Stadtrat Staub auf. Nun haben sie das Thema an den Jugendrat abgetreten, der einen entsprechenden Antrag einbringt. Leipold und Curtius unterstützen ihn als Mitunterzeichner.

Hintergrund ist der Christopher-Street-Day, aus dem deutschlandweit mehrere Tage geworden sind, an denen ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung wird. Dabei dient der Regenbogen als Symbol für die LGBTQIA+-Community, zu der alle Menschen zählen, die nicht der Hetero-Normativität entsprechen, zum Beispiel Schwule und Lesben. „Die Stadt Geretsried beschreibt sich seit vielen Jahren schon als ,weltoffen‘ und ,bunt‘“, schreiben die Jugendräte in ihrem Antrag.

Geretsried: Regenbogen-Flaggen am Rathaus zur Pride Week

Damit sich neben den zahlreichen Nationalitäten auch die LGBTQIA+-Community repräsentiert, toleriert und wahrgenommen fühlt, schlägt das Gremium vor, während der Pride Week am Rathaus und an den städtischen Schulen eine Regenbogen-Flagge anzubringen. Diesmal findet sie zwei Wochen lang, von 2. bis 17. Juli, statt. Sie steht unter dem Motto „Less me, more we“.

Leipold und Curtius befürworten den Vorstoß. „Im Jahr 2022 leben wir in einer Zeit, in der es egal sein sollte, welches Geschlecht man liebt“, schreibt Leipold, Jugendreferent im Stadtrat, in einer Pressemitteilung. In München beteilige man sich seit Jahren stark an der Pride Week. „Wieso nicht auch in Geretsried? Wir sind ja schließlich eine bunte Stadt“, ergänzt Curtius.

Abstimmung sorgte für Zwist bei den Geretsrieder Grünen

Vergangenes Jahr wehte auf Antrag der beiden bereits eine Regenbogenflagge am Rathaus. Außerdem bemalten sie gemeinsam mit dem Jugendrat Gehwege mit bunter Farbe. Der entsprechende Beschluss im Stadtrat war nicht unumstritten. Unter anderem stimmte Curtius’ Parteikollege Dr. Detlev Ringer dagegen („Wir sind doch nicht im Glockenbachviertel in München.“). Das wiederum sorgte für Zwist bei den Grünen.

Den Antrag der Jugendräte, den sie selbst im März bei zwei Gegenstimmen (Jonathan Kübler und Alexander Eigenseer) gefasst hatten, behandelt der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Vorstellung des neuen Geltinger Feuerwehrkommandanten Walter Weiss, die Interessensbekundung zur Errichtung eines Familienstützpunkts in Geretsried sowie diverse Bebauungspläne. Darüber hinaus berichtet der Referent für Umwelt, Klimaschutz und Energie von seiner Arbeit. sw

Info

Die Stadtratssitzung findet am Dienstag, 31. Mai, um 17 Uhr in den Ratsstuben statt.

Die Stadtratssitzung findet am Dienstag, 31. Mai, um 17 Uhr in den Ratsstuben statt.