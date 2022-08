Dieselweg als Rettungsweg: „Umweg nicht so relevant“

Von: Susanne Weiß

Teilen

Die freie Fahrt durch den Dieselweg könnte bald ein Ende haben. Eine Sperrung zwischen der Bäckerei Burger am Benzweg und der Zufahrt zur Firma Rudolf steht im Raum. © Sabine Hermsdorf-Hiss

BRK und Feuerwehr nutzen den Dieselweg, wenn sie in Richtung Sudetenstraße alarmiert werden. Nun könnte die Straße dauerhaft gesperrt werden. Ein Problem?

Geretsried - Die Pläne stehen noch am Anfang, sorgen aber bereits für Diskussionen. Welche Folgen hat es für Freiwillige Feuerwehr und BRK, wenn der Dieselweg zur Sackgasse werden würde? Diese Frage warf Felix Leipold (Freie Wähler) in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause auf (wir berichteten). Dort ging es um die Neuordnung des Gewerbegebiets Süd, in deren Zuge der Firma Rudolf Chemie eine Erweiterungsmöglichkeit über die Straße hinaus gegeben werden könnte. Den Dieselweg würde das in der Mitte kappen.

Geretsried: Rettungsorganisationen sehen Sperrung von Dieselweg gelassen entgegen

Aktuell nutzt der BRK-Rettungsdienst die Strecke tatsächlich, wenn er von seinem Bereitschaftshaus an der Jeschkenstraße zur Sudetenstraße muss. „Es ist die Hauptverbindung, gerade Richtung Norden“, erklärt Kreisgeschäftsführer Andreas Schäfer auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch die Freiwillige Feuerwehr fährt bei Einsätzen von ihrer südlichen Wache, im Gebäude mit dem BRK, durch den Dieselweg, allerdings nicht immer. „Es hängt von der Witterung, der Tageszeit und dem Einsatzort ab“, sagt Erik Machowski, Erster Kommandant. Wie oft die Feuerwehr den Dieselweg passiert, könne er deswegen nicht sagen.

Dass nun die Idee im Raum steht, den Dieselweg für immer zu sperren, bereitet dennoch weder Schäfer noch Machowski große Sorgen. Sicher wäre es „ungünstig“, meint der BRK-Kreisgeschäftsführer, „aber nicht existenzbedrohend“. Schäfer geht davon aus, dass der Umweg, den das BRK in Kauf nehmen müsste, würde der Dieselweg als direkte Verbindung wegfallen, „nicht so relevant“ wäre. Schließlich könnte das BRK die anderen Straßen nutzen. „Es gibt für alles eine Lösung“, so Schäfer. Machowski deutet an, dass auch die Feuerwehr bereit wäre, andere Wege zu suchen. Nüchtern betrachtet, sei Rudolf Chemie nun mal einer der großen Gewerbesteuerzahler in Geretsried. Und die Feuerwehr sei darauf angewiesen, dass die öffentliche Hand gut ausgestattet ist. „Nur das macht es möglich, dass wir als Hilfsorganisation so gut dastehen.“

Rettungsorganisationen wollen sich zu Dieselweg-Plänen äußern

Gründlich befasst haben sich BRK und Feuerwehr allerdings noch nicht mit der Neuordnung des Gewerbegebiets. Von öffentlicher Seite sei noch niemand an sie herangetreten, sagen Schäfer und Machowski. Beide wollen sich aber als Träger öffentlicher Belange zu den Plänen äußern, wenn der Entwurf ausgelegt wird. sw

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.