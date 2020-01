Geretsried: Schmierfinken verunstalten Schriftzug - Polizei sucht Zeugen

Schön ist was anderes: Der GERETSRIED-Schriftzug an der B11 wurde Samstagnacht mit blauer und roter Farbe beschmiert.

Schmierfinken verunstalteten Schriftzug

von Doris Schmid

Susanne Weiß

Unschöne Nachricht aus Geretsried: Unbekannte haben am Wochenende die Buchstaben in der Hollywoodkurve besprüht. Die Stadt will den Ursprungszustand wiederherstellen.