Schnaps-Dieb rammt Supermarkt-Detektiv: Amtsrichter verhängt saftige Strafe

Von: Rudi Stallein

Lange Finger machte ein 50-Jähriger in einem Supermarkt in Geretsried. Der Diebstahl hatte ein Nachspiel vor dem Amtsgericht Wolfratshausen. © Symbolfoto / dpa

Ein 50-Jähriger steckte in einem Supermarkt in Geretsried Spirituosen ein. Der Diebstahl kommt ihn sehr teuer zu stehen.

Geretsried/Wolfratshausen – Die Wartezeit auf den Firmenbus, der ihn zu seiner Unterkunft nach Bad Tölz bringen sollte, nutzte ein Arbeiter (50), um in Geretsried einkaufen zu gehen. In einem Supermarkt deckte er sich mit sechs Flaschen Whisky verschiedener Sorten sowie zwei Flaschen Wodka ein – im Gesamtwert von rund 110 Euro. Doch zum Transportieren nahm er keinen Einkaufswagen, sondern die weite Jacke seiner Arbeitskleidung.

Schnaps-Dieb rammt Supermarkt-Detektiv: Zu diesem Urteil kommt das Amtsgericht Wolfratshausen

Derart bepackt wollte er den Laden durch die Obstabteilung verlassen. Als der Kaufhausdetektiv ihn daran hindern wollte, rammte er den Mann gegen die Brust und floh mitsamt seiner Beute. Draußen auf dem Parkplatz strauchelte der Dieb und konnte von einem Mitarbeiter des Marktes gestellt werden. Nun musste sich der 50-Jährige wegen räuberischen Diebstahls vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten.

Richter spricht von „krimineller Energie“

Was in der Anklageschrift in wenigen Sätzen zusammengefasst war, sei zwar „objektiv richtig, subjektiv muss man es jedoch anders sehen“, erläuterte der Verteidiger, der für den Angeklagten eine Erklärung abgab. Damals, die Tat hatte sich am 14. Dezember vorigen Jahres gegen 18 Uhr ereignet, habe sein Mandant einen „unkritischen Alkoholkonsum“ gepflegt und deshalb geklaut – für die Weihnachtsfeier mit Kollegen, die ein paar Tage später stattfinden sollte. „Aber das Bild vom Gewalttäter ist falsch aus seiner Sicht“, sagte der Rechtsanwalt. Als der Detektiv auf ihn zugekommen sei, sei es ihm nur darum gegangen „zu verschwinden. An Beuteerhaltung hat er nicht gedacht.“

Das zu glauben, fiel Richter und Staatsanwalt schwer. Zumal der Detektiv in seiner Zeugenaussage berichtete, er sei auf den Mann aufmerksam geworden, weil dieser am Regal die Sicherungsetiketten an den Flaschen entfernt habe, bevor er sie in seiner Jacke verschwinden ließ. Dem Gericht genügte dies als Beweis für eine erhebliche „kriminelle Energie“, die der Mann – der zudem an dem Abend weder Bargeld noch EC- oder Kreditkarte bei sich hatte – an den Tag gelegt hatte.

Ich möchte mich bei allen für mein Benehmen entschuldigen.

Verteidiger hält Geldstrafe für angemessen

„Wenn er ertappt wird, sollte es ein Ende haben. Es hätte seine Flucht erheblich erleichtert, wenn er sich der Flaschen entledigt hätte. Die Jacke zu leeren, hätte außerdem für einige Verwirrung gesorgt“, so Richter Helmut Berger. „Dass er sie mitnimmt ist ein klares Indiz, dass wir hier einen Fall von räuberischem Diebstahl haben.“ Er verurteilte den Monteur, der bisher strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist, zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die er für zwei Jahre zur Bewährung aussetzte. Als Auflage muss der Verurteilte 1600 Euro an den Kinderschutzbund Bayern zahlen.

Der Verteidiger hatte auf einfachen Diebstahl in Tatmehrheit mit vorsätzlicher Körperverletzung plädiert und 4500 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze) für ein angemessene Strafe erachtet. Der Angeklagte („Ich möchte mich bei allen für mein Benehmen entschuldigen“) nahm das Urteil an. (rst)

