GERETSRIED-Schriftzug erneut beschmiert

Von: Doris Schmid

Wurde erneut beschädigt: Der GERETSRIED-Schriftzug in der sogenannten Hollywood-Kurve an der B11. © Hans Lippert

Der beliebte GERETSRIED-Schriftzug an der B11 ist erneut verunstaltet worden. Die Stadt hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Geretsried - Schön ist anders: Mutmaßlich in der Nacht zum vergangenen Freitag haben sich Unbekannte einen schlechten Scherz erlaubt, und den beliebten GERETSRIED-Schriftzug in der sogenannten Hollywoodkurve an der B11 verunstaltet. Der oder die Täter griffen wohl zu Sprühdosen und überzogen den ersten Buchstaben des weißen Schriftzugs mit einer rostbraunen Farbe. Auch am ersten „E“ hinterließen sie Farbe.

Der Buchstabe wurde aber nur zum Teil besprüht. Vielleicht wurden die Schmierfinken gestört – oder ihnen ging bei ihrem Vorhaben die Farbe aus. Im Januar 2020 hatten Unbekannte schon einmal alle weißen Lettern mit roter und blauer Farbe beschmiert (wir berichteten). Eine Geretsrieder Firma übernahm damals die Reinigung und Aufbereitung der GERETSRIED-Buchstaben und zwar gratis.

Enttäuscht zeigt sich die Stadt über die erneute Beschädigung des GERETSRIED-Schriftzugs. Ute Raach, die Geschäftsleitende Beamtin im Geretsrieder Rathaus, findet es schade, dass es immer zu Fällen von Vandalismus kommt. Am Montag habe die Stadt Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle erstattet, sagt Raach auf Nachfrage unserer Zeitung. Im Übrigen bringe die Stadt jegliche Art von Sachbeschädigung zur Anzeige, betont sie. „Und ab und zu wird auch jemand erwischt“, so die Geschäftsleiterin. Wenn sich wieder jemand finden würde, der die Instandsetzung gratis übernehmen würde, wäre das „wirklich schön“, so Raach.

