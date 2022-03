Peace: Schüler setzen eindrucksvolles Zeichen gegen Ukraine-Krieg

Eindrucksvoll: 420 Schüler und einige Lehrer der Geretsrieder Realschule formten aus Solidarität mit der Ukraine am Donnerstag ein Peace-Zeichen auf dem Schulgelände. © Fotowerkstatt Stephan Kolumber

420 Realschüler haben ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Ukraine-Krieg gesetzt. Sie formten ein überdimensionales Peace-Symbol.

Geretsried – Ein überdimensionales Peace-Symbol, bestehend aus 420 Schülern und einigen Lehrern, formte die Geretsrieder Realschule am Donnerstag als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Stephan Kolumber, der Freund eines Schülervaters, filmte die Szene mit seiner professionellen Drohne.

Schüler setzen sich mit Thema Frieden auseinander

Die Idee zu der Aktion stammte von den drei Schülersprechern Tim Wagner, Marilijn Jacobs und Niklas Uhlemann. „Wir wollten bewusst unpolitisch ein Zeichen für den Frieden setzen“, sagt Tim Wagner. Die gesamte Schule fühle mit den Menschen mit, die alles verloren hätten – ihr Zuhause, ihre Freiheit, vielleicht sogar Familienangehörige. Gleich gegenüber der Realschule sind ukrainische Flüchtlinge in der Mittelschul-Turnhalle notuntergebracht. Rektorin Christine Venus-Michel bat die Schüler während des Drohnenüberflugs, eine Minute innezuhalten und sich Gedanken zu machen, was Frieden bedeute: „Er fängt im ganz Kleinen an, wenn zwei Personen miteinander in Kontakt treten.“

Hatten die Idee: Die Schülersprecher (v. li.) Tim Wagner, Marilijn Jacobs und Niklas Uhlemann. © tal

Die Teilnahme an der Aufstellung war freiwillig, aber es meldeten sich Mädchen und Buben aus allen Klassen. Die Schülersprecher hatten tags zuvor auf der Wiese vor der neuen Turnhalle das internationale Friedenssymbol aufgesprüht, beim Ordnungsamt der Stadt eine Genehmigung für den Einsatz der Drohne beantragt und unter ihren Mitschülern für die Aktion geworben. „Ich finde es beachtlich, dass die Drei das alles alleine auf die Beine gestellt haben“, sagt Venus-Michel. Das Foto soll auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden. tal

