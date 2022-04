Kunst mit Ausstrahlung: Geretsriederin malt Energiebilder

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Malt Bilder mit purem Gold: Elohim Marcela Sain. © sh

Wenn Elohim Marcela Sain den Pinsel in die Hand nimmt, kommen Energiebilder heraus. Die Geretsriederin nutzt ihre besondere Gabe auch als Seherin.

Geretsried – Fragt man Elohim Marcela Sain nach ihrer beruflichen Laufbahn, muss man sich auf eine längere Antwort einstellen. Gelernt hat die 45-jährige Geretsriederin Malerin und Lackiererin. Sie arbeitete als Model und im Personenschutz, ist heute unter anderem Geschäftsführerin einer Teststation. Das zumindest sind ein paar Punkte. Was sich aber wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht, ist die Kunst.

Geboren wurde die heute Sain in Kakani, einer kleinen Stadt in Bosnien-Herzegowina. Bis zu ihrem zehnten Lebensjahr wuchs sie in Kraljeva Sutjeska und Sarajevo auf. „Ich hatte eine glückliche und behütete Kindheit“, erzählt die 45-Jährige. Der Vater lebte und arbeitete bereits in Deutschland, die Familie plante, ihm zu folgen.

Elohim Marcela Sain arbeitet als Seherin

Doch plötzlich, noch als Kind, merkte Sain, dass sie irgendwie anders war als ihre Spielkameraden. „Ich hatte Vorahnungen von dem, was passieren wird.“ Diese „Kraft“ sei oft zum Tragen gekommen, wenn es um Sterbefälle ging. Eine große Belastung für ein Kind, besonders, als sie den Tod der eigenen Mutter voraussagte – und dieser dann auch eintrat.

„Ich musste irgendwie mit dieser Fähigkeiten klar kommen“, sagt sie heute, „damit mein Wissen mich selbst nicht zu sehr belastete, ich aber damit anderen Menschen helfen kann.“ Sain setzte sich mit dieser ungewöhnlichen Fähigkeit einer Seherin auseinander, entwickelte sich weiter – und verwendet sie, um anderen in Einzelsitzungen oder via Telefoncoaching in schweren Lebenssituationen zu helfen, Blockaden zu lösen. Sie selbst nennt es nicht Spiritualität sondern Bewusstseinserweiterung. „Durch unser aller Leben zieht sich von Anfang an ein roter Faden“, ist die Geretsriederin überzeugt. „Aber man muss den Mut haben, sich selbst zu reflektieren, um den Knoten lösen zu können.“

„Man kann diese Energie sogar in Bovis-Einheiten messen“

Selbst hatte es Sain auch nicht einfach. Mit 25 Jahren litt sie unter einer Netzhautablösung, verlor fast ihr Augenlicht. Nach einem Jahr wiederholter Aufenthalte in der Uniklinik Mannheim zog sie nach Ludwigshafen und leitete eine Promotionsagentur. „Doch in mir, genauer gesagt meinen Händen, war eine absolute innere Unruhe.“ Plötzlich tauchte das Wort „Malen“ immer wieder vor ihrem inneren Auge auf. „Damit konnte ich erst einmal gar nichts anfangen.“

Dennoch besorgte sie sich Acrylfarben, Leinwand und Pinsel. „Ich saß am Boden und dachte nur noch: ,und jetzt? Soll ich ein Haus oder einen Schmetterling malen?‘“ Die junge Frau ließ die Farben fließen – und heraus kamen Energiebilder, die eine ganz eigene Ausstrahlung haben. Leuchtendes Rot, warmes Grün mit 24 Karat Gold. „Man kann diese Energie sogar in Bovis-Einheiten messen. Alles ist Energie, Lebensenergien von Ort, Substanzen und Organismen.“

Werke sind deutschlandweit und im Ausland gefragt

Ihre Werke sind mittlerweile nicht nur deutschlandweit gefragt, sondern auch im Ausland und unter anderem im Funk und Fernsehen bekannt. ,,Meine Energiebilder helfen nicht nur in allen Lebensbereichen und verändern die Energie in den Räumlichkeiten“, ist die 45-Jährige überzeugt. Alles, was sie auf die Leinwand bringt, sind Unikate. „Und ich verwende nie Schwarz oder Braun.“ Die Malerin setzt, wie erwähnt, lieber auf Gold. Und zwar echtes. „Nur das leuchtet wirklich, es steht für Strahlen, Freude, spiegelt den Reichtum deines inneren Daseins wieder.“

Und genau dadurch, so der Wunsch der Energiearbeiterin, soll man in den Lebensfluss kommen. „Das ist in etwa so, als ob man nach einem langen Winter in der puren Sonne auflädt.“ Sain lacht. „Es heißt ja auch nicht umsonst Sonne tanken“, sagt die Geretsriederin. Mit ihren Kunstwerken könne man sich auch im Winter die Sonne und somit die Energie ins Haus holen.

