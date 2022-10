Wenn die Chemie stimmt: Nach 45 Jahren immer noch im Lehrbetrieb tätig

Von: Doris Schmid

Vom Chemikanten zum Leiter der Abteilung Lagerwirtschaft: Klaus Dudek hat in seinem Berufsleben bei der Firma Rudolf Chemie viele Stationen durchlaufen. © Hermsdorf-Hiss

Klaus Dudek ist seit 45 Jahren für den gleichen Arbeitgeber tätig - und das gerne. Warum es den Geretsrieder nie in eine andere Firma gezogen hat.

Geretsried – Was soll aus mir werden? Diese Frage stellen sich viele Schüler – spätestens dann, wenn die Abschlussprüfungen nahen. Auch Klaus Dudeks Gedanken kreisten um diese Frage, als es 1977 auf den Schulabschluss zuging. Der damals 16-Jährige war ratlos. Auf Anraten seiner Mutter stellte sich der Realschüler bei der Firma Rudolf Chemie vor – und bekam einen Ausbildungsplatz zum Chemikanten. Eine gute Wahl, wie sich herausstellen sollte. Warum der Geretsrieder nach 45 Jahren immer noch für den gleichen Arbeitgeber tätig ist, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dudek war das Nesthäkchen der Familie, die aus Oberschlesien stammt. Seine beiden älteren Brüder hatten technische Berufe gewählt. Als er bei der Firma Rudolf in Geretsried vorstellig wurde, sei er für alles Mögliche offen gewesen, sagt er. „Mir fiel das Lernen immer leicht.“ Die Azubi-Stellen für Chemie-Laboranten seien schon besetzt gewesen – das hätte ihn interessiert. Aber man bot ihm an, sich zum Chemikanten ausbilden zu lassen. Dudek sagte zu.

Nach dem Wehrdienst ging es nach oben auf der Karriereleiter

Den genauen Unterschied zwischen einem Chemie-Laboranten und einem Chemikanten erklärt der Geretsrieder so: „Ein Chemie-Laborant mischt in Kleinstmengen zusammen, was sich die Textilingenieure überlegt haben, um bestimmte Effekte auf einem Kleidungsstück zu erzielen. Der Chemikant macht das Kleine im großen Maßstab.“ Er vergleicht den Chemikanten mit einem Koch, der alle Zutaten für ein Gericht zusammenrührt. Nur sei der Kochtopf des Chemikanten ein bisschen größer, ergänzt der 61-Jährige mit einem Schmunzeln. In einen der Reaktoren auf dem Rudolf-Gelände passen 16 Kubikmeter.

Nach seiner dreijährigen Ausbildung wurde Dudek übernommen. Dann musste der junge Mann zum Pflichtwehrdienst einrücken. Anschließend konnte er zu Rudolf zurückkehren – und gleich aufsteigen. „Der Vize-Hallenmeister ging damals in den Ruhestand“, erinnert sich Dudek. So wurde er Stellvertreter, und ein Jahr später rückte er auf die Meisterstelle. Neben seiner Berufstätigkeit besuchte der Chemikant die Meisterschule. Das Ziel: der Industriemeister Chemie. Fast dreieinhalb Jahre drückte er abends und am Wochenende die Schulbank. „Das war eine sehr anstrengende Zeit“, sagt Dudek. Mit 26 Jahren hatte er den Titel in der Tasche.

Auch nach 45 Berufsjahren arbeitet Dudek gerne bei Rudolf

Dann ging es stetig nach oben auf der Karriereleiter: vom Produktionsleiter zum technischen Leiter des Zweigwerks in der Schweiz, über die Produktionskoordination während der Einführung des Zweischichtbetriebs in Geretsried bis zur Leitung der Materialwirtschaft. Dann führte ihn sein Weg wieder ins Ausland – dieses Mal in die Türkei (die heute erfolgreichste und größte Beteiligungsgesellschaft außerhalb Geretsrieds) und in den Iran – und zurück nach Geretsried. Seit 2016 ist Dudek Leiter der Abteilung Lagerwirtschaft.

Auch nach 45 Berufsjahren arbeitet Dudek gerne bei Rudolf. Die räumliche Nähe zu seinem Arbeitsplatz sei unbezahlbar, sagt er. An seinem Arbeitgeber schätzt er die flachen Hierarchien und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Mir wurde immer eine lange Leine gelassen“, so der 61-Jährige, „und ich konnte damit umgehen.“ Gern denkt er an die Erweiterung des Bürogebäudes, in der er sich als Teil des Teams einbringen durfte. „Da macht man sich Gedanken, wie das ausschauen könnte.“ Es dann auch zu sehen, „macht mich stolz“.

Neue Aufgaben brachten neue Herausforderungen mit sich

Wie er es so lange dort ausgehalten hat? Dudek schmunzelt und denkt ein paar Sekunden nach, ehe er antwortet. „Jeder, der nicht auch mal über einen Jobwechsel nachdenkt, lügt“, meint er. „Ich habe alle sieben bis acht Jahre ein Jobangebot innerhalb der Firma bekommen. Da habe ich nicht lange überlegen müssen.“ Die neuen Aufgabenstellungen hätten immer ihren Reiz gehabt, seien eine Herausforderung gewesen. „Aber ich hatte auch das Glück, zur richtigen Zeit da zu sein.“ Sicherlich sei nicht immer alles „Friede, Freude, Eierkuchen“ gewesen. Es habe auch anstrengende Phasen gegeben. und natürlich sei dem „Koch“ auch mal etwas misslungen. „Uns ist auch schon etwas verbrannt“, plaudert Dudek aus dem Nähkästchen. Die Masse im Reaktor sei richtig dick und zum Teil wie Gummi gewesen. Sie musste mit dem Messer aus dem Kessel herausgeschnitten werden. 14 Tage sei man damit beschäftigt gewesen. „Das passiert, das ist Chemie.“

Der Familienvater schätzt, dass er in den vergangenen Jahrzehnten bestimmt 30 Lehrlinge ausgebildet hat. „Und fast alle sind danach übernommen worden“, sagt Klaus Dudek. Voraussetzungen, die ein Azubi mitbringen sollte, sind für den Lehrmeister ganz grundsätzliche Dinge. „Das mag jetzt konservativ klingen“, sagt er. „Aber Ehrlichkeit und echtes Interesse sind mit am wichtigsten.“

