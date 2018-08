Seit zehn Jahren rettet dieser Geretsrieder Leben – auf seinem Motorrad

Geretsried – Er liebt seinen Beruf als Rettungsassistent und das Motorradfahren – und genau diese zwei Komponenten verbindet Martin Begander (56) in seiner Freizeit. Der Geretsrieder ist seit zehn Jahren im Auftrag des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) München ehrenamtlich als Mitglied der Motorradstaffel unterwegs.

Die Helfer auf zwei Rädern werden bei Großveranstaltungen wie Open-Airs, Straßenfesten oder Sportveranstaltungen angefordert, um die sanitätsdienstliche Absicherung zu übernehmen. Zudem werden sie als Lotsen für den schnellen Transport von Blutkonserven oder Medikamenten eingesetzt. Auch unterstützen sie als „First Responder“ den Rettungsdienst. Dazu sind die Motorräder zusätzlich zu Funk und Blaulicht unter anderem mit Blutdruck- und Blutzuckermessgeräten, Beatmungsbeutel, Infusionsset, Verbandsmaterial und Defibrillator ausgestattet.

Lesen Sie auch: Kriseninterventionsteam des BRK: Sie helfen im schlimmsten Moment eines Lebens

+ Martin Begander: Rettungsassistent aus Geretsried. © sh

Im Schnitt legt die Motorradstaffel, die derzeit aus 14 Ehrenamtlichen – 13 Männer und eine Frau – besteht, pro Jahr etwa 25.000 Kilometer quer durchs Oberland zurück. Martin Begander ist, so oft es geht, an den Wochenenden zwischen April bis September auf der Straße. Das Einsatzmotorrad, eine BMW R 1200 RT, sei schwer, aber bequem zum Sitzen und schön zum Fahren. „Das hält man schon einige Zeit aus.“ Bevor ein Fahrer seine Tour antritt, meldet er sich für das entsprechende Gebiet an. Begander bevorzugt die Autobahn zwischen dem Irschenberg und Holzkirchen. „Aber da hat jeder so seine Lieblingsroute.“ Wird der Leitstelle auf besagter Strecke ein Vorkommnis gemeldet, funkt sie Begander an. „Aber ich denke, 70 bis 80 Prozent entdecken wir selbst“, sagt der Geretsrieder. Bei „frischen“ Unfällen versuchen die ASB-Fahrer, erst einmal einen Stau zu produzieren, damit kein anderer Verkehrsteilnehmer in die Unfallstelle rast. Erst dann beginnen sie, Hilfe zu leisten. „Oberstes Gebot bei jedem Einsatz ist aber, auf sich selbst zu achten“, sagt der erfahrene Rettungsassistent. „Denn es nützt keinem, wenn ich dann selbst daliege.“