Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge in Gefahr - Leitung dringend gesucht

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Lebensfreude pur: (v. li.) Gerti Bergelt, Antonie Sommerwerk und Marianne Liebl von der Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge. Die Organisation feiert heuer ihr 35-jähriges Bestehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge besteht seit 35 Jahren. Jetzt braucht sie selbst Hilfe. Die Gruppe sucht dringend nach einer neuen Leitung.

Geretsried – Krebs. Eine Diagnose, die den Betroffenen erst einmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Helfend zur Seite steht hier seit 35 Jahren die Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge. Doch fast hätte sie das eigene Jubiläum nicht mehr erlebt.

Als Helga Seitz 1987 die Gruppe gründete, galt Krebs noch als Tabuthema. „Es wurde viel hinter vorgehaltener Hand getratscht“, sagte einmal die heutige Leiterin Antonie Sommerwerk. „Dabei ist Offenheit so wichtig.“ Denn auf den Betroffenen kommen neben Fragen der Behandlung – Operation, Bestrahlung, Chemotherapie – auch Überlegungen zur familiären und beruflichen Situation zu.

Geretsried: Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge sucht neue Leitung

Dass es besser ist, sich Unterstützung zu holen, diese Erfahrung hat Marianne Liebl (78) gemacht. Bei ihr wurde 2008 Darmkrebs diagnostiziert. „Über die Zeitung erfuhr ich von der Gruppe“, erzählt sie. „Ich dachte mir, da geh’ ich mal hin und hör’ zu, was die zu sagen haben.“ Liebl ging es damals nach eigenen Worten „ziemlich dreckig“. Sie dachte: „Wenn man sieht, wie andere damit fertig werden – vielleicht hilft das einem selbst weiter.“

Bei der Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge ist es Usus, erste Fragen in einem persönlichen Kontakt zu klären und dem Betroffenen eine Art Paten, möglichst mit der gleichen Diagnose, zur Seite zu stellen. „Wenn ich mir ein Motorrad kaufen will“, formulierte es die mittlerweile verstorbene, langjährige Leiterin Hedda Rautenberg, „rede ich mit einem Motorradfahrer darüber und nicht mit einem Friseur.“ Während der Corona-Beschränkungen fiel der persönliche Kontakt weg. Auch Krankenbesuche waren unmöglich. So gut es ging, wurde deshalb auf Entfernung zugehört, getröstet, beraten. „Uns blieb nur das Telefon“, sagt Sommerwerk.

Fast hätte die Selbsthilfegruppe ihr 35-jähriges Bestehen nicht mehr erlebt

Willkommen in der Gruppe ist jeder – egal, woher er oder sie kommt. Derzeit zählt die Gruppe 49 Personen im Alter zwischen Anfang 50 und 88 Jahren. Mitgliedsbeiträge gibt es nicht, die Finanzierung läuft über Spenden. Außerdem wird das Angebot staatlich gefördert: Die Selbsthilfegruppe ist Teil der Bayerischen Krebsgesellschaft. Einmal pro Monat finden Treffen mit Vorträgen statt. Gemeinsame Ausflüge und die Gelegenheit, zweimal in der Woche Sport zu treiben, stehen ebenfalls auf der Liste. Die Atmosphäre ist freundschaftlich locker, die Mitglieder duzen sich. Krebs, so lautet die Devise, ist kein Grund, ohne Lebensfreude zu sein.

„Bislang waren wir fast nur Frauen“, berichtet Gerti Bergelt, seit 30 Jahren Mitglied. Sie erinnert sich an den ersten Besuch eines Mannes. „Die Tür ging auf, und er sah sich erst einmal einer Horde von Frauen gegenüber.“ Bergelt stand auf, sagte „Willkommen, ich bin die Gerti“ – und schon war er dabei.

Fast hätte die Selbsthilfegruppe ihr 35-jähriges Bestehen nicht mehr erlebt. Hedda Rautenberg suchte dringend eine Nachfolgerin oder Nachfolger. „Das Arbeitspensum wurde ihr zu viel“, sagt Sommerwerk, die die 78-Jährige damals zusammen mit Gerti Bergelt unterstützte. Weil sich aber keiner fand, leitete Rautenberg noch vom Krankenbett aus – der Krebs hatte erneut zugeschlagen – die Auflösung in die Wege. „Davon erfuhr ich bei einem Besuch bei ihr“, erinnert sich Sommerwerk. Obwohl sie bereits einige freiwillige Verpflichtungen eingegangen war, erklärte sie sich bereit, das Amt der Leiterin interimsweise bis zum Jahresende zu übernehmen. „Nichtsdestotrotz brauchen wir jemanden. So ist das alles einfach zu viel.“ Interessierte, selbst vom Krebs Betroffene können jederzeit mit ihr Kontakt aufnehmen (Telefon 0 81 71/52 91 22).

Die 35-Jahr-Feier

beginnt am Freitag, 7. Oktober, um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche Maria Hilf. in Geretsried Anschließend ist ein Sektempfang geplant. Als Gäste werden unter anderem Markus Besseler von der Bayerischen Krebsgesellschaft und Dr. Stefan Schmidbauer, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik Wolfratshausen, erwartet.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.