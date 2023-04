Geretsried: Senioren gehen auf Stadtrundfahrt mit dem Bürgermeister

Von: Doris Schmid

Teilen

Schön war’s: Nach der Rundfahrt bedankten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Dr. Sabine Gus-Mayer (re.) für die Organisation des Ausflugs. © nej

Zu seinem zehnten Geburtstag organisierte der Verein Seniorenfreizeit Isar-Loisach eine Tour durch Geretsried. Reiseleiter war Bürgermeister Michael Müller.

Gelting – Die erste Fahrt des Vereins Seniorenfreizeit Isar-Loisach führte im März 2013 an den Tegernsee. Dort weihte Michael Müller, damals noch für die Staatliche Lotterieverwaltung tätig, die Reisegruppe in die Geheimnisse des Spielcasinos in Bad Wiessee ein. Zehn Jahre später fungierte Müller erneut als Reiseleiter. Zum runden Geburtstag des Vereins hatte sich Vorsitzende Dr. Sabine Gus-Mayer ein besonderes Ziel ausgesucht: Geretsried. Müller, seit 2014 Bürgermeister der größten Stadt im Landkreis, steuerte ausgewählte Punkte an.

55 Seniorinnen und Senioren sitzen im Bus, Stammgäste und Ehrenamtliche, die sich für den Verein seit Jahren engagieren. Die Rundfahrt beginnt mit einer Überraschung für Vereinschefin Gus-Mayer. Mitfahrer Sepp Saller drückt ihr einen Blumenstrauß in die Hand. Mit einem Lächeln nimmt die Beschenkte die Blumen entgegen. Als Letzter steigt Bürgermeister Müller mit einer Mappe unter dem Arm ein.

Leitenstraße

Seinen ersten Halt legt der Bus am Geltinger Kindergarten St. Benedikt an der Leitenstraße ein. Der Saal des Kindergartens fungiere für die Geltinger Bürger als Anlaufstelle und Wärmestube, „wenn mal komplett der Strom ausfällt“, erklärt der Rathauschef. Für dieses Blackout-Szenario müsse der Saal allerdings noch ertüchtigt und autark gemacht werden. Darüber hinaus habe die Stadt Satellitentelefone angeschafft.

Waldramer Flur

Vom Kindergarten lässt der Bürgermeister seinen Blick nach links in Richtung Waldram schweifen. Dort, auf den Feldern, soll einmal der Geltinger S-Bahnhof samt Infrastruktur entstehen. Damit der Ort nicht ausfranst und als Dorf erhalten bleibt, soll um Gelting ein Grüngürtel erhalten bleiben, verspricht der Bürgermeister.

Gewerbegebiet

Auf dem Weg ins Gewerbegebiet Gelting-Ost wirft der Bürgermeister einen Blick in die Zukunft: 36 000 Einwohner im Jahr 2036 – diese Zahlen brachte die Stadt einmal selbst ins Spiel. „Das ist nicht das Ziel“, betont der Rathauschef, sondern die Obergrenze, wenn man alle Potenziale ausschöpfe. „Aber wir müssen damit rechnen, dass wir deutlich über 30 000 Einwohner kommen werden.“ In welchem Verhältnis sollen dazu die Gewerbeflächen wachsen? Als vor etwa zehn Jahren die Ausweisung des Gewerbegebiets Gelting-Ost beschlossen wurde, habe man eine Erweiterungsmöglichkeit vorgesehen, und zwar dort, wo die asphaltierte Verlängerung der Amberger Straße auf einen Acker trifft. Grundsätzlich sei eine Erweiterung auch rund um den künftigen Geltinger S-Bahnhof möglich.

Um ein ausgewogenes Einwohner-Arbeitsplatz-Verhältnis in der Stadt zu erreichen, müssten zusätzlich 4400 bis 5100 Arbeitsplätze geschaffen werden, rechnet Müller vor. „Wir haben momentan pro Hektar in den Gewerbegebieten 50 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze.“ In Wolfratshausen und Bad Tölz sei diese Zahl deutlich höher. „Wir wollen eine Steigerung auf 150 bis 175.“ Um das zu erreichen, sollen nicht neue Flächen ausgewiesen werden, sondern Anreize zur Verdichtung geschaffen werden. „Soll heißen: Das Auslieferlager eines großen Möbelhauses oder eines großen Discountunternehmens ist jetzt nicht das Ziel. Aber dafür vielleicht ein Uni-Standort, eine Forschungsstelle oder Ähnliches.“

Blumenstraße

Von Gelting aus geht’s über die B11 nach Geretsried-Nord. An der Einmündung in die Blumenstraße spricht Müller die neue Ampel an, die nun endlich bis Mai gebaut werden soll. „Dort wurden Bäume gefällt, damit eine Abbiegespur gebaut werden kann“, sagt Müller, während er nach links deutet. Die Bushaltestelle müsse für die Baumaßnahme verlegt werden. Die Ampel soll für mehr Sicherheit für Fuß- und Radfahrer und einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Die Herausforderung dabei: Die Ampeln mit der Lichtzeichenanlage auf der B11 zu koppeln. Müller erklärt den Mitfahrern auch, warum sich die Maßnahme hinzieht: „Das Genehmigungsverfahren für das Fällen der Bäume hat so lange gedauert. Dann haben wir kein Eisen und kein Metall bekommen.“ Und davor habe man eine detaillierte Planung für die unterschiedlichen Verkehrsbeziehungen machen müssen.

Banater Straße

Von der Blumenstraße biegt der Bus nach rechts auf die Elbestraße ab, bevor er nach links auf die Banater Straße fährt. Er hält neben der größten Baustelle in der Stadt: Auf dem ehemaligen Lorenz-Areal wird fleißig am ersten Bauabschnitt für das neue Wohnquartier „OPUS.G“ gearbeitet. 770 Wohnungen für etwa 1800 Menschen entstehen auf der 4,7 Hektar großen Fläche. Für das Projekt gibt es ein eigens konzipiertes Modell: 30 Prozent geförderte und 30 Prozent frei finanzierte Mietwohnungen sowie 40 Prozent Eigentumswohnungen. Geretsrieder Bürger haben ein Erstzugriffsrecht. Müller kündigt an, dass in Kürze dieses sogenannte Geretsrieder Modell veröffentlicht werde und Bewerbungsverfahren für erste Interessenten möglich seien.

Böhmerwaldstraße

Nach rechts biegt der Bus auf die Böhmerwaldstraße ab, die seit der Sperrung der Egerlandstraße in der Neuen Mitte ein Vielfaches an Verkehr verkraften muss. Müller kündigt an, dass nach der Öffnung der Egerlandstraße Ende Juli die Begrenzung auf Tempo 30 in einem Abschnitt der Böhmerwaldstraße beibehalten werde. Und man mache sich Gedanken, wie die Straße mit Radwegestreifen gestaltet werden könne.

Egerlandstraße

Über den Fasanenweg geht’s weiter zur Egerlandstraße. Die im März eröffnete Tiefgarage werde sehr gut angenommen, berichtet der Bürgermeister. Er spricht den kürzlichen Umzug der Aldi-Filiale von der Banater Straße ins Zentrum an, ein Schritt, den nicht alle Geretsrieder nachvollziehen können. „Es gibt darüber sehr viele Stammtischsprüche“, bestätigt Müller und kontert: „Discounter wie Aldi und Lidl versuchen, die Innenstadtlagen aufzugreifen.“ Der Lebensmittelhandel sei das Rückgrat des stationären Handels, der die Frequenz bringe.

Neue Mitte

Auch zum neu gestalteten und nüchtern wirkenden Karl-Lederer-Platz macht der Bürgermeister Anmerkungen. Früher hätten dort 80 Autos geparkt. „Wer hat sich denn da hingesetzt?“, blickt Müller zurück. Mobiles Grün und Kunstwerke sollen den Platz wie berichtet aufwerten.

Sudetenstraße

Von Gartenberg geht’s zur Sudetenstraße. Der Rathauschef kündigt an, dass auch der Stadtbus künftig die beiden Haltstellen anfahren werde. Somit sei auch ein Umstieg in den X-Bus möglich, der Am Stern stoppt. „Die Haltestelle Am Stern ist zwischenzeitlich die am meisten frequentierte Haltestelle in Geretsried.“ Sie soll barrierefrei umgebaut und mit einer elektronischen Fahrgastinfo ausgestattet werden.

Ortsteil Stein

Zum Schluss steuert der Bus den Ortsteil Stein an. Müller greift das Thema Nahversorgung auf – wie berichtet scheiterte ein Dorfladenprojekt. „Das mit dem Laden schmerzt mich selber auch, aber am Ende entscheidet der Kunde“, sagt der Bürgermeister. Um einem Supermarkt den Weg zu ebnen, wäre man vonseiten der Stadt aus bereit gewesen, Gebäudeteile zusammenzufassen, „damit große Lagen wieder möglich sind“, berichtet er. „Aber das hat sich nicht so ergeben“, sagt er mit Blick auf die Eigentümer. Und vor den Toren des Ortsteils direkt an der B11 sei der Bau eines Lebensmittelmarkts aus städtebaulicher Sicht undenkbar. Als der Bus den Jugendtreff Ein-Stein passiert, ergänzt Müller, dass der Stadtrat aus Kostengründen den Bau eines Bürgerhauses an jener Stelle zurückgestellt habe. „Die Frage soll in 2026 noch einmal aufgegriffen werden.“

S-Bahn-Verlängerung

Auf der Rückfahrt spricht der Reiseleiter die S-Bahn-Verlängerung von Wolfratshausen nach Geretsried an. Die Pläne wurden im Bereich Wolfratshausen noch einmal geändert. Laut Müller ging es um die Themen Lärmschutz und CO2-Emissionen. Wesentlich für das Verfahren ist das Ergebnis einer erneuten Nutzen-Kosten-Untersuchung. Mit einem Planfeststellungsbeschluss sei „Mitte, Ende dieses Jahres oder Anfang 2024“ zu rechnen. Müller glaubt an einen positiven Bescheid. Dann müsse man in die Grundstücksverhandlungen einsteigen, die sich mutmaßlich über zwei Jahre hinziehen werden. „Für die Bauzeit sind viereinhalb bis fünf Jahre angesetzt.“ Nach seiner ganz persönlichen Hochrechnung rollt die S-Bahn in zehn Jahren dann endlich in die größte Stadt des Landkreises.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.