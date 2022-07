Geretsried: Seniorengerechtes Quartierskonzept ist in Arbeit

Von: Doris Schmid

Der Johannisplatz im Geretsrieder Ortsteil Gartenberg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Hinter Seniorenreferentin Dr. Sabine Gus-Mayer liegen zwei herausfordernde Corona-Jahre. Im Stadtrat berichtete sie über diese Zeit.

Geretsried – „Das Leben hat sich radikal verändert“, berichtete die CSU-Rätin in der jüngsten Stadtratssitzung. Vor allem für alleinstehende Senioren seien schlagartig alle Kontakte zusammengebrochen. Ihr Fazit: „Es hat viel Verwirrung gegeben in der Anfangsphase. Im Großen und Ganzen hat die Nachbarschaftshilfe wirklich gut funktioniert.“

Großes Lob an Geretsrieder Vereine

Mit etwa 50 Menschen habe sie in der Corona-Hochphase regelmäßig telefonisch Kontakt gehalten. Aufgrund der teilweise chaotischen Informationslage „war es eine schlimme Zeit für viele“, so Gus-Mayer. Sie lobte in ihrem Bericht die Geretsrieder Vereine. Es habe einen großen sozialen Zusammenhalt gegeben. „Das fand ich wirklich beeindruckend.“

Telefonische Sprechstunde bald wieder durch Präsenz-Sprechstunde ersetzt

Aufgrund des Kontaktverbots führte die Seniorenreferentin ihre Sprechstunde telefonisch durch. Aber es sei schwierig gewesen, auf diese Weise Anträge auszufüllen. Deshalb habe sie bald wieder angefangen, die Sprechstunden zweimal im Monat in der Seniorentagesstätte in Präsenz durchzuführen. „Und das ist eigentlich ganz gut angenommen worden.“

Dr. Sabine Gus-Mayer Seniorenreferentin © privat

Gus-Mayer erinnerte daran, dass man im Stadtrat 2021 die Erstellung eines seniorengerechten Quartierskonzepts am Johannisplatz beschlossen habe. „Dazu läuft jetzt die Bestandsaufnahme.“ Alle Anwohner über 60 Jahren haben ihr zufolge einen Fragebogen bekommen, der bis 8. Juli ausgefüllt im Briefkasten am Quartierstreff eingeworfen werden sollte. „Bis jetzt ist die Rücklaufquote sehr gut.“ Die Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung (AfA), ein Institut mit Sitz in München, übernehme anschließend die Auswertung. Dann wolle man einen Antrag stellen, um Fördergelder zu bekommen.

Terminvereinbarung in der Sozial- und Rentenstelle notwendig

Bewährt habe sich die Vereinbarung von Terminen in der Sozial- und Rentenstelle, die sich im Puls G in der „Neuen Mitte“ in Geretsried befindet, auch wenn es ein bisschen gedauert habe, „bis sich die Leute daran gewöhnt hatten“. So könnten lange Wartezeiten vermieden oder auf ein Minimum reduziert werden. „Die Anzahl der Rentenanträge hat während der Pandemie natürlich nicht abgenommen“, so die Stadträtin. Im Schnitt werden monatlich 40 bis 50 Rentenberatungen durchgeführt, 40 bis 60 Lebensbescheinigungen ausgestellt, zehn Anträge auf Altersrente, zehn auf Hinterbliebenenrente, fünf auf Erwerbungsminderungsrente und zehn auf Frührente gestellt. „Dazu kommen Termine zum Thema Obdachlosigkeit.“

