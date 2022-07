Geretsried: Stadt sichert sich bei Wohnbauprojekt an Banater Straße rechtlich ab

Von: Susanne Weiß

Wohnen und Gewerbe in Einklang bringen muss die Stadt im Geretsrieder Norden. Das Luftbild zeigt das ehemalige Lorenz-Areal vor Beginn der Bauarbeiten. © Air Bavarian

Wohnen und Gewerbe in Einklang bringen muss die Stadt Geretsried auf dem ehemaligen Lorenz-Areal. Jetzt hat sie sich rechtlich abgesichert.

Geretsried – Die ersten Kräne stehen schon, auch der erste Beton ist bereits geflossen: Während die Bauarbeiten für das neue Quartier „Opus G“ auf dem ehemaligen Lorenz-Areal an der Banater Straße begonnen haben, beschäftigt das Genehmigungsverfahren weiterhin den Anwalt der Stadt, Klaus Hoffmann. Um juristisch auf der ganz sicheren Seite zu sein, fasste der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag einen neuerlichen Beschluss.

Stadt erhofft sich Entspannung auf dem Wohnungsmarkt

Wie berichtet wehrt sich die benachbarte Firma Bauer Kompressoren mit mehreren Klagen gegen das Wohnbauprojekt. Die Firma Krämmel errichtet auf dem 4,7 Hektar großen Areal abschnittsweise 770 Wohnungen, die teils von der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim einkommensorientiert gefördert werden. Die Stadt erhofft sich durch das neue Quartier eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.

Lärmschutz noch einmal Thema für Gutachter

Als der Geretsrieder Stadtrat und seine Ausschüsse den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellt haben, wurde immer wieder deutlich, dass die Stadt in diesem Fall besonders darauf bedacht ist, keine Angriffsfläche zu bieten. Das beschäftigte das Rathaus über Jahre – und noch weiter. Mit Blick auf das laufende Normenkontrollverfahren am Verwaltungsgerichtshof München empfahl Hoffmann dem Gremium nun ein ergänzendes Verfahren gemäß Paragraf 214, Absatz 4 im Baugesetzbuch. Das heißt, einfach gesagt: Ein Gutachter hat sich nochmal das Thema Lärmschutz angesehen, das beauftragte Städteplanungsbüro Kehrbaum hat das Ergebnis im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergänzt und der wird nun rückwirkend bekannt gemacht. Eine erneute Auslegung sei nicht notwendig. „Die textlichen Erläuterungen wurden ausgebaut. Es haben sich keine Änderungen ergeben“, erklärte Felix Salazar von Kehrbaum Architekten. Gegen den Satzungsbeschluss stimmten die Fraktion der Geretsrieder Liste, Arthur Wolfseher (SPD) und Edmund Häner (FDP).

Verhandlung voraussichtlich im November

In dem Normenkontrollverfahren – die Verhandlung sei voraussichtlich im November, so Hoffmann – gehe es um die Frage, „ob die Stadt im Lauf des Verfahrens alles richtig gemacht hat“, also ob der Konflikt zwischen Wohnen und umliegendem Gewerbe hinreichend gelöst worden sei. „Unsere Auffassung ist, dass die Abwägung passt, aber die Kommune sollte den sicheren Weg gehen“, so der Anwalt. Zwar beziehe sich das Lärmschutzgutachten auf alte Bebauungspläne in der Nachbarschaft. Wenn diese nun nicht rechtmäßig wären, würde sich aus Sicht der Stadt aber nichts ändern. Hoffmann: „Wir sagen, wir bleiben dabei.“

