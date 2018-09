Siebenbürger Sachsen verraten ihre Spezialität: So wird ein Baumstriezel gemacht

Die Siebenbürger Sachsen und die Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn haben zur Ferienpassaktion eingeladen - und den Kindern kulinarische Geheimnisse verraten.

Geretsried – Das Rezept ist einfach. „Mehl, Salz, Zucker Hefe, Milch, Butter und Eier“, zählte Justus die Zutaten auf. In der großen Schüssel auf dem Biertisch, der mit einer weißen Tischdecke in eine Arbeitsfläche verwandelt worden war, knetete Hans Depner den Teig für den Baumstriezel. Acht Mädchen und Buben schauten neugierig zu, voller Vorfreude auf die süße Nascherei.

Zusammen mit Depner von den Siebenbürger Sachsen, Franz Wagner und Karl Raminger von der Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn sowie Museums-Mitarbeiter Ewald Kailberth hat Anita Zwicknagl, die Leiterin des Geretsrieder Museums, kürzlich mit den Ferienpasskindern Baumstriezel gebacken und Traubensaft gepresst – und den Mädchen und Buben auf diesem Weg kulinarisches Handwerk nähergebracht.

Während sich Kailberth mit zwei Buben um die Grillkohle kümmerte, erklärte Raminger den kleinen Bäckern, was es mit der Hefe in dem aus Siebenbürgen stammenden Gebäck auf sich hat. „Die brauchen wir, damit der Baumstriezel wächst.“ Den fertig gekneteten Teig rollte Striezel-Experte Depner aus, bevor er spiralförmige Streifen abschnitt, die um die Walze aus Edelstahl gewickelt wurden. Dann kam der wichtigste Part: „Jetzt wird geprügelt“, sagte Depner, während er den Teig an der mit Butter bestrichenen Rolle festklopfte. „Im Siebenbürger Backbuch steht sogar, dass der Striezel deshalb auch Prügelkrapfen heißt.“

Als der in Zucker gewälzte Hefeteig unter ständigem Drehen über den heißen Kohlen backte, war die Arbeit für die kleinen Helfer noch nicht getan. Franz Wagner hatte seine selbst gebaute Traubenpresse hergerichtet. Er zeigte den Kindern, wie die Trauben in der Mühle zuerst zerquetscht werden, um die Maische herzustellen. Diese wird in der Weinpresse zu Saft weiterverarbeitet. „Dafür brauche ich starke Helfer“, sagte Wagner. Clara und Mia packten den Hebel, drehten – und aus der Presse floss der süße, helle Saft, den sich die Mädchen und Buben zusammen mit dem fluffigen, warmen Baumstriezel schmecken ließen. mh

