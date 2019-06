Smartphone in Kinderhänden: Das rät ein Medienexperte Eltern

Whatsapp, Spiele und YouTube: Immer mehr Grundschüler bekommen von ihren Eltern Smartphones geschenkt - und nutzen es nach Kräften - mit Folgen.

Geretsried – Über die Risiken und Chancen der Smartphone-Nutzung informierte der Medienpädagoge Daniel Wolff über 150 Eltern mit Kindern an der Karl-Lederer- und an der Isardamm-Grundschule. Die Schulen haben den interessanten Abend in einer Pressemitteilung zusammengefasst.

In der Öffentlichkeit wird die Nutzung von Smartphones durch den Nachwuchs kontrovers diskutiert: Die einen denken, je früher die Kinder damit anfangen, desto besser könnten sie wichtige Kompetenzen für die digitale Zukunft erwerben. Andere würden die Geräte am liebsten verbieten, bis die Jungen erwachsen sind.

Doch Smartphones haben sich so schnell unter Kindern verbreitet, dass wissenschaftlich belastbare Aussagen über die Auswirkungen von deren Nutzung noch ausstünden. Also liegt es laut Wolff an den Eltern, in der Zwischenzeit selbst einen vernünftigen Weg für die Medienerziehung zu finden. Um das zu tun, müsse man erst einmal verstehen, was Kinder im Internet tatsächlich machen, sagte der Experte. Der Digitaltrainer stellte – unter Dritt- und Viertklässlern – bekannte YouTube-Stars wie Bibi, Gronkh, Simon Desue oder Lisa & Lena ebenso vor wie die gängigen Social-Media-Plattformen Instagram, Snapchat und TikTok. Für viele Eltern offenbarte dieser Ausflug in die digitale Lebenswelt der Jugend völlig neue Erkenntnisse.

Kindern fehlen Wolff zufolge dafür oft grundlegende Kenntnisse über die Medien, die sie täglich viele Stunden nutzen. So berichtete der frühere IT-Journalist und Gymnasiallehrer, dass seiner Erfahrung nach nur sehr wenige Dritt- und Viertklässler wissen, wie Google und Facebook Geld verdienen: indem sie von jedem Nutzer extrem detaillierte Daten-Profile anlegen und diese lukrativ an die Werbeindustrie verkaufen. Der Experte ergänzte, dass überraschend viele Kinder angeben, von ihren Eltern weder vor, bei oder nach der Übergabe des Smartphones ausführlich darüber informiert worden zu sein, welche Inhalte man im Internet ansehen dürfe.

Der Medienpädagoge führte aus, dass dieser „medienerzieherische blinde Fleck“ vor allem an der mangelnden Erfahrung der Eltern in deren eigener Kindheit liege: Damals gab es keine Smartphones, sodass das Verständnis für die Risiken teilweise komplett fehle. „Ein Heft mit Hardcore-Pornografie würde man seinem zehnjährigen Kind niemals schenken – und einen Fernseher, der übles Zombie-Gemetzel zeigt, würde man ebenfalls sofort ausschalten“, so Wolff. „Aber mit einem Smartphone, das dieselben Inhalte anzeigen kann, haben die meisten Eltern merkwürdigerweise kein Problem.“

Wolff wies die Eltern – einige von ihnen waren sichtlich betroffen – darauf hin, dass laut geltendem Gesetz die Verfügbarmachung von Pornografie an Kinder oder Jugendliche eine Straftat darstelle, die mit einem Jahr Haft oder hohen Geldstrafen geahndet werden könne.

Auch interessant: Das planen Geretsrieds drei beste Abiturienten

Eine ähnliche elterliche Unbekümmertheit gelte für das zeitliche Ausmaß der Nutzung digitaler Medien: Etwa ein Drittel der kindlichen Smartphone-Besitzer (also in etwa jeder sechste Schüler) hatten in den Workshops zuvor angegeben, dass sie ihr Smartphone sogar nachts im oder am Bett behalten dürften. Das ist laut Wolff eine bedenkliche Entwicklung. Denn nachgewiesenermaßen schlafen Kinder deshalb heute weniger als noch vor wenigen Jahren. Er empfahl eindringlich, alle Smartphones der Familie über Nacht an zentraler Stelle im Wohnzimmer oder Flur aufzuladen.

Lesen Sie auch: Mehr Platz für Geretsrieder Grundschulen: Hier plant die Stadt Modul-Gebäude

Generell riet er den Eltern, Regeln für die Mediennutzung festzulegen – die für Kinder und Eltern gelten sollten. Zudem sollte man die Optionen aller Apps so einstellen, dass sie für minderjährige Nutzer besser und sicherer zu nutzen sind.

Infos im Internet:

www.mediennutzungsvertrag.de

www.klicksafe.de

www.medien-sicher.de

www.handysektor.de

nej

Auch interessant: Das gibt der Leiter einer Straßenkinderschule Realschülern mit auf den Weg