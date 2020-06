So viele Blutspender in Geretsried wie noch nie

Das BRK freut sich über ein Rekordergebnis: 127 Menschen kamen in Geretsried zum Blutspenden - so viele wie noch nie. Vitus Adlwarth vom BRK hat für den Ansturm eine Erklärung.

Geretsried – Bis weit auf die Straße hinaus standen beim jüngsten Blutspendetermin in der Isardamm-Grundschule die Menschen Schlange. Was dabei besonders ins Auge fiel: Unter den Wartenden waren sehr viele junge Leute. Diesen Eindruck bestätigt Vitus Adlwarth, Bereichsleiter für den BRK-Blutspendedienst im Landkreis. „Insgesamt 127 Leute kamen zum Blutspenden, darunter 35 Erstspender. Das sind sensationelle Zahlen, das gab es bis dato in Geretsried noch nie“, berichtet Adlwarth.

Geretsried: Über 20 Prozent Erstspender

Dies gelte sowohl für die Gesamtzahl der Blutspender als auch den Anteil der Erstspender von über 20 Prozent. Für gewöhnlich folgen dem Aufruf des Bayerischen Rotes Kreuzes in Geretsried zwischen 90 und 100 Menschen.

Als Grund für den enormen Ansturm vermutet Adlwarth in erster Linie die Corona-Pandemie: „Viele Leute gehen jetzt konsequent zum Blutspenden, weil sie etwas Gutes tun wollen.“ Und das ist richtig und wichtig. Denn nach dem Lockdown läuft alles wieder langsam an. Unfälle und Operationen nehmen zu, und Krebspatienten müssen weiter versorgt werden. „Deshalb brauchen wir insgesamt wieder mehr Blut.“

Grund für den enormen Ansturm: vermutlich Corona

Während der Corona-Krise ist das Blutspenden mit etwas mehr Aufwand als sonst verbunden. Wie überall gilt Maskenpflicht. Bei allen Spendern wird Fieber gemessen. Die Brotzeit als Dankeschön muss wegen der Hygiene-und Abstandsregeln dagegen wegfallen.

Diesen Punkt bedauert Adlwarth besonders: „Jetzt sind alle Leute so fleißig – und wir können ihnen nur eine Flasche Wasser und einen Müsliriegel anbieten.“ Die Geretsrieder scheint dies von ihrem Engagement nicht abzuhalten.

Im Interview mit unserer Zeitung klärt Vitus Adlwarth über Mythen und Wahrheiten übers Blutspenden auf.

kof

Info

Der nächste Blutspendetermin ist am Donnerstag, 13. August, von 16 bis 20 Uhr in der Isardammschule.