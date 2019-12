So war der erste Christkindlmarkt am neuen Karl-Lederer-Platz

Der Christkindlmarkt ist zurück am Karl-Lederer-Platz: Dafür hatte sich die Stadt Geretsried einige Attraktionen ausgedacht. Bei vielen Gästen kam die Neugestaltung gut an.

Geretsried –Die meisten Besucher und Standbetreiber waren überrascht, wie viel Fläche trotz der Neubauten auf dem Karl-Lederer-Platz geblieben ist. Die 30 Buden standen wieder im Viereck angeordnet, eine Reihe in der Mitte mit den Öffnungen nach außen, eine Reihe außen, mit dem Rücken zur Baustelle und den Geschäften, sodass ein Gang dazwischen entstand. Der war deutlich breiter als in früheren Zeiten – und zur Freude aller Beteiligten an den drei Tagen, die der Christkindlmarkt heuer dauerte, voller Menschen.

Christkindlmarkt am Karl-Lederer-Platz: 30 Buden mit vielfältigem Angebot

Nach Einbruch der Dunkelheit strömten Einheimische und Auswärtige auf den Platz, viele aus Neugier. „Wir sind extra aus Wolfratshausen gekommen, um uns den Markt im neuen Zentrum anzuschauen“, sagten Ingrid und Ralf Langnickel aus Wolfratshausen. Altbekannte Gesichter wie Evangelos Karassakalidis von der Griechischen Gemeinde mit Ouzo-Ausschank, die Ehrenamtlichen des ESC mit ihren heißen Maroni, Mandelbrenner Stefan Högl oder die Mitarbeiter des Café Waldmann, die Crêpes zubereiteten, sah man in den Holzbuden.

Puszta-Burger, Flammkuchen und Waffeln locken die Gäste

Christian Deglmann und weitere Vertreter der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn servierten wieder Puszta-Burger, eine Eigenkreation aus Schweinelende, Kraut, Speck und Salat mit selbst zubereiteter Soße in einer speziell vom Schmid-Bäck’ gebackenen Semmel. „Es ist toll, dass die Leute den Christkindlmarkt so gut annehmen, obwohl rundherum noch nicht alles fertig ist“, sagte Deglmann. Die Einnahmen seien für den Verein wichtig für den Erhalt der wertvollen Trachten und die Jugendarbeit.

Über gute Geschäfte durch Glühwein-, Punsch-, Flammkuchen- und Waffelverkauf freuten sich auch die anderen gemeinnützigen Vereine. Zum ersten Mal dabei war heuer das Mütterzentrum. „Wir sammeln für unseren Umbau nächstes Jahr“, berichtete Vorstandsmitglied Ulrike Windmeier.

Zum ersten Mal mit dabei: das Mütterzentrum

Der Erlös aus dem Verkauf von Taschen, Schmuck und Marmelade kommt bei den Freunden Djibos diesmal einem Recycling-Projekt in der Patenstadt in Burkina Faso zu Gute. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Standort. Es läuft gut“, sagte der zweite Vorsitzende Josef Pripfel. Genügend Abnehmer für ihre wärmenden Fleece-Textilien fanden auch Miriam Dimmler und Christiane Sarantopoulos von „Greenies“, erstmals in Geretsried vertreten.

DieAktionen, die sich die Stadt als Organisator des 42. Christkindlmarkts ausgedacht hatte, kamen ebenfalls an, allen voran die „wandelnden Bäume“ – verkleidete Stelzengeher. Die Pferdekutsche von Josef Seidl aus Ascholding drehte stets voll besetzt ihre Runden um den Block. Im kleinen Sitzungssaal des Rathauses bastelten Mitglieder des Jugendrats mit Kindern Weihnachtssterne und falteten Origami-Figuren. Der Nikolaus alias Volker Witte verteilte am Freitag in Begleitung eines Engels Äpfel und Mandarinen.

Christkindlmarkt: Stadt organisierte „wandelnde Bäume“

Auf der Bühne wechselten sich die Gartenberger Bunkerblasmusik, „Quattro Musica“, Schüler der Musikschule und die fünf Alphornbläser aus Ried bei Kochel ab. Die Besucher kauften etliche Geschenke-Gutscheine für bedürftige Familien vom Weihnachts-Wunschbaum von Caritas und ProCit. Einen besonderen Service bot heuer erstmals Resi Harth vom ADFC an. Sie brachte und holte mit ihrer E-Rikscha mobilitätseingeschränkte und ältere Menschen zum und vom Christkindlmarkt. „Es hatten sich schon viele Leute im Vorfeld angemeldet. Ich bin die ganze Zeit unterwegs“, freute sich Harth.

Personelle Herausforderung für manche Budenbetreiber

Dass der Markt heuer drei statt zwei Tage dauerte und abends länger geöffnet hatte, stellte für manche Budenbetreiber eine personelle Herausforderung dar. „Weil bei uns alle mithelfen, geht es schon“, sagte Helmut Hahn von der Egerländer Gmoi. Ihm gefalle der neue Marktplatz „deutlich besser als erwartet“. Den Besuchern offenbar auch: Am Freitag- und am Samstagabend gab es zeitweise kaum ein Durchkommen. Vor den Essens- und Getränkeständen bildeten sich Schlangen. Man stand in Gruppen zusammen und genoss die friedliche, adventliche Stimmung.

Auch die Geschäfte am Karl-Lederer-Platz haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark unter der Baustelle vor ihrer Ladentür gelitten. Auch wenn diese noch nicht ganz verschwunden ist, sind die Händler erleichtert. Das Gröbste ist geschafft.

tal