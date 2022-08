Tatwaffe Kuchengabel: Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

Von: Susanne Weiß

Zu einem handgreiflichen Streit zwischen Vater (56) und Sohn (23) musste die Geretsrieder Polizei ausrücken. © Daniel Karmann/dpa

Zu Handgreiflichkeiten zwischen Vater und Sohn ist es am Freitagabend in der Johann-Sebastian-Bach-Straße gekommen. Der Junior richtete eine Kuchengabel gegen den Senior.

Geretsried - Eine Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn ist am Samstagabend in Geretsried eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, teilte ein 56-Jähriger gegen 22.40 Uhr über den Notruf mit, dass er von seinem Sohn, einem amtsbekannten 23-Jährigen, in seiner Wohnung an der Johann-Sebastian-Bach-Straße angegriffen worden sei. Dem Ganzen ging ein verbaler Streit zwischen den beiden voraus, in dessen Folge der Sohn den Vater mit einer Kuchengabel mehrmals im Bereich des Hales verletzte. Der Sohn ergriff noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht und konnte trotz intensiver Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ein Krankenwagen brachte den Vater zur Behandlung seiner nur oberflächigen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

