Sparkasse ist zurück an der Egerlandstraße

Von: Susanne Weiß

Hereinspaziert: Rainer Wiedenbauer (re.), Leiter des Sparkassen-Beratungscenters, und Martin Harbalik, Leiter der Abteilung Versicherung & Immobilien. © Sparkasse

Die Sparkasse hat in den vergangenen zwei Jahren an der Egerlandstraße neu gebaut. Jetzt ist das Beratungs-Center dort eingezogen.

Geretsried – Die Sparkasse hat am Montag ihr neues Beratungscenter an der Egerlandstraße eröffnet. Wie berichtet hat das Geldinstitut dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Während der zweijährigen Bauphase war die Anlaufstelle für Kunden übergangsweise im Puls-G-Gebäude am Karl-Lederer-Platz untergebracht. Dort ist das Sparkassen-Team Mitte November wieder ausgezogen.

Geretsried: Sparkasse hat neues Beratungs-Center an der Egerlandstraße

Nun sind die Mitarbeiter zurück am alten und bekannten Stammsitz. Am Tag der Eröffnung durften sich die ersten 80 Besucher über eine Rose freuen. Laut Mitteilung der Sparkasse zeigten sie sich „wie alle weiteren begeistert von den neuen und modernen Räumlichkeiten mit einer großflächigen und freundlichen Glasfront über zwei Etagen im Erdgeschoss und 1. Stock“.

Das neue Beratungscenter an der Egerlandstraße ist eines von insgesamt sechs der Sparkasse im Landkreis mit allen Leistungen rund ums Geld. Anfang 2023 soll am Standort zudem ein Kompetenzcenter rund um die Immobilie integriert werden. Ein Tag der offenen Tür ist für 10. Februar geplant. sw

