Geretsried wertet Johannisplatz auf: Aus Spielplatz wird Kletterparadies

Von: Susanne Weiß

Wird aufgewertet: Die Stadt baut den Spielplatz am Johannisplatz um. © Hans Lippert

Der Jugendrat hat sich die Spielplätze in Geretsried vorgenommen. Der Stadtrat unterstützt das Vorhaben. Der Umbau am Johannisplatz soll im Frühjahr starten.

Geretsried – Im Winter sieht der Spielplatz am Johannisplatz nicht besonders einladend aus. Aber auch im Sommer fehlt den Kindern dort das gewisse Extra. Das ändert sich in diesem Jahr. Der öffentliche Spielplatz wird umgekrempelt. Im Mai, Juni sollen die Kinder des Wohnviertels auf neuen Geräten klettern und schaukeln sowie im Sand spielen können.

Um herauszufinden, wie sich die kleinen Nutzerinnen und Nutzer ihren Erlebnisplatz vorstellen, führte der Jugendrat wie berichtet Beteiligungsaktionen durch. Am Tag der Städtebauförderung durften diese nach Herzenslust Fotos von Spielgeräten aus Katalogen schneiden und auf Papier kleben oder selber ihre Lieblingsgeräte malen. Ein großer Wunsch war dabei ein fantasievolles Klettergerüst.

Geretsried: Spielplatz am Johannisplatz wird zum Kletterparadies umgestaltet

Ein solches soll in der Mitte des Platzes entstehen, berichtete Jugendrats-Sprecherin Sabrina Lorenz in der Sitzung des Jugendrats. Zuvor hatte sie das Projekt gemeinsam mit Stadtbaurat Rainer Goldstein im Entwicklungs- und Planungsausschuss des Stadtrats vorgestellt.

Bei dem Klettergerüst handelt es sich um eine bis zu drei Meter hohe Kuppel aus dicht gesetzten Holzstämmen mit kleinen Plattformen dazwischen. Daran werden Halteseile, Lianen und Netze hängen. Der Plan von Sozialpädagoge Robert Schmidt-Ruiu von der Firma „Gemeinsam gestalten“ sieht vor, es zwischen den drei großen Bäumen auf dem Spielplatz aufzubauen.

Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sollen rundherum entlang des bestehenden Zaunes heimische Beerensträucher wie Johannisbeere, Apfelbeere, Kornelkirsche, Holunder, Brombeere und Himbeere gepflanzt werden. Auch an Sitzbänke und einen Tisch für die Eltern ist gedacht. Durch den Spielplatz soll ein befestigter Weg führen, auf dem auch Roller und Bobbycar rollen können. Die bestehende Schaukel muss erneuert werden.

Das Rutschgerüst ist gut erhalten und kann bleiben. Rundherum können Kinder künftig buddeln. „Wir würden dem Wunsch nach einem Sandkasten nachgeben“, erklärte Goldstein. Die Stadt München handhabe es so, dass der Sand einmal im Jahr gereinigt, alle drei Jahre ausgetauscht werde. Das müsste eine externe Firma übernehmen.

Umbau am Johannisplatz soll im Frühjahr starten

Bereits im März könnten die Tiefbauarbeiten am Johannisplatz beginnen. Die Stadt möchte in diesen Tagen ausschreiben. Der Spielplatzbau ist für April angesetzt, die Begrünung für Mai. „Wenn alles planmäßig läuft, ist der Spielplatz im Sommer fertig“, sagte Lorenz. Die Kostenschätzung liegt bei 125 000 Euro.

Das Besondere ist, dass die jungen Bewohnerinnen und Bewohner des Johannisplatzes selbst bei den Arbeiten mithelfen sollen. Sie dürfen Sträucher pflanzen, vielleicht sogar mal mit dem Bagger mitfahren. Die Stadt will dafür extra eine Firma suchen, die damit Erfahrung hat. Lorenz ist überzeugt, dass die Wertschätzung für den Platz steigt, wenn man selbst an der Fertigstellung beteiligt war, und dass dadurch Vandalismus vorgebeugt wird.

Nach dem Johannisplatz ist der Spielplatz in Stein an der Reihe

Wenn der Spielplatz am Johannisplatz umgestaltet ist, soll es in der zweiten Jahreshälfte in Stein weitergehen. „Er ist aktuell klein und mickrig“, betonte die Jugendrätin. Auch hier konnten die jungen Nutzerinnen und Nutzer am Tag der Städtebauförderung ihre Vorstellungen äußern. Sie unterscheiden sich vom Johannisplatz, zum Beispiel gibt es den Wunsch nach einem Trampolin. Aber auch ein Klettergerüst soll es geben. Bevor es an die konkrete Planung geht, muss laut Goldstein das Baufeld überprüft werden.

