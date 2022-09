Wahrzeichen der Stadt Geretsried: St.-Nikolaus-Kapelle feiert 300-jähriges Weihejubiläum

Es ist ein Gotteshaus mit langer Geschichte: Die St.-Nikolaus-Kapelle in Geretsried feiert am Wochenende das 300-jährige Weihejubiläum.

Geretsried – Das älteste historische Gebäude der Stadt, die St.-Nikolaus-Kapelle gegenüber dem Gasthaus Geiger, feiert am 18. September ihr 300-jähriges Weihejubiläum. Seit der ersten Erwähnung des Kirchleins sind sogar schon 707 Jahre vergangen.

Im Jahr 1315 ließ Bischof Konrad III. von Freising alle Klöster, Stifte und Kirchen erfassen. In der Konradinischen Matrikel erscheint St. Nikolaus in Geretsried erstmals als Filialkirche von St. Laurentius in Königsdorf. Aus der Anfangszeit und während des 30-jährigen Kriegs von 1618 bis 1648 gibt es kaum Überlieferungen. 1667 wird von Schäden an dem Gotteshaus berichtet. Aus Kirchenrechnungen aus den Jahren 1719 und 1720 geht hervor, dass das marode Gebäude zu dieser Zeit „a fundo“, also von Grund auf, neu errichtet wurde. Das Geld dafür besaß die Kirchengemeinde, es stammte aus Pacht- und Zinszahlungen. Selbst die Landesherren, insbesondere Kurfürst Maximilian II. Emanuel, waren damals eifrige Darlehensnehmer bei der Kirche. Die zahlreichen Kriege des Kurfürsten kosteten Unsummen.

+ Eingerüstet: Von 1968 bis 1972 wurde die St.-Nikolauskapelle zum ersten Mal restauriert. © Archiv

1722 konnte die neu erbaute, achteckige Kirche im Barockstil mit einer Kuppel aus Tuffstein, einer massiven Holztüre und symmetrischen Fenstern an den Seiten sowie einem typischen Zwiebelturm wiedereröffnet werden. Der Freisinger Fürstbischof Johann Franz Eckher von Kapfing und Lichteneck weihte die St.-Nikolaus-Kapelle mit den 14 Nothelfern am 18. September feierlich, nachdem er selbiges am Vortag bei der zweiten Königsdorfer Filialkirche St. Margareta in Huppenberg getan hatte. Bei beiden Anlässen spendete er gleichzeitig zahlreichen Kindern das Sakrament der Firmung.

Aus einem Dokument von 1884 geht hervor, dass jedes Jahr am Patrozinium, dem Nikolaustag am 6. Dezember, ein Gottesdienst abzuhalten sei. Für die Zeit um Christi Himmelfahrt sollte jährlich ein Bittgang der Königsdorfer Pfarrgemeinde nach St. Nikolaus stattfinden. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren, in denen St. Nikolaus keine seelsorgerische Bedeutung mehr besaß, verfiel das Gebäude zusehends: Das Doppelkreuz am Turm hing schief, Fensterscheiben waren zerbrochen, die Dacheindeckung wies Schäden auf, der Mauerschwamm zerstörte die Fundamente.

1967 taten sich Bürger zum Erhalt zusammen

Auf Initiative des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Geretsried, Karl Lederer, wurde deshalb 1967 von 25 Bürgern die Interessengemeinschaft (IG) für die Erhaltung der St.-Nikolaus-Kapelle gegründet. Die Kirche gehörte seit 1951 zur frisch gegründeten Pfarrei Maria Hilf. Der Vereinszweck der IG ist in Paragraf 1 der Satzung festgeschrieben: Beschaffung von Mitteln, um die Kirche zu restaurieren und zu erhalten.

+ Namensgeber: Dem Heiligen Nikolaus ist das Kirchlein gewidmet. © Hans Lippert

Damit wurde unter dem Vorsitz von Dr. Otto Rothe auch unverzüglich begonnen. Von 1967 bis 1972 ließ man für 30.000 D-Mark die notwendigsten Reparaturen vornehmen. Fundamente und Wände wurden trockengelegt und verputzt, die Fenster verglast. Die Dachdeckung wurde ausgebessert und der Turm statisch ertüchtigt. Weihbischof Ernst Tewes benedizierte die Kapelle 1972 neu. 1974 wurde eine neue, zweite Glocke angeschafft. Die bisherige war zu Kriegszwecken eingeschmolzen worden. Die neue Glockenkrone trägt die Inschrift „Deo Gloria, Urbi Laetitia, Orbi Pax“, was bedeutet „Gott zur Ehre, der Stadt zur Freude, der Welt zum Frieden“.

Historisches Kleinod soll für die Zukunft bewahrt werden

Die zweite, grundlegende Renovierung erfuhr das Kleinod zwischen 1987 und 1990. Sie kostete 300.000 D-Mark und geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Rothe setzte sich dafür ein, dass das Dach und die Turmzwiebel ihre ursprüngliche Holzschindeleindeckung zurück erhielten. Die alten Türen wurden saniert. Viel Arbeit bedeutete es, die künstlerische Ausstattung wiederherzustellen. Restaurator Erwin Wiegerling nahm sich des Korpus Christi und der Medaillons vom Heiligen Nikolaus und Emmeram sowie der Heiligen Magdalena an. Für ihr außergewöhnliches Engagement verlieh Landrat Othmar Huber der Interessengemeinschaft 1990 eine Ehrenurkunde; 2005 folgte der Kulturpreis der Stadt für Rothe.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

2023 steht die dritte große Renovierung unter dem Vorsitzenden Florian Sachers (seit 1997) an. Die Schindeldächer von Kirchenraum und Turm sind nach 35 Jahren undicht geworden und müssen neu eingedeckt werden. Der Holzwurmbefall von Altar und Gestühl muss beseitigt werden. Die katholische Kirchenstiftung Maria Hilf rechnet mit rund 400.000 Euro Kosten. Auch diesmal zeigen sich die Stadt und die Bürger großzügig. Der Kulturausschuss hat 200.000 Euro für die Jahre 2023 und 2024 in Aussicht gestellt, was der Stadtrat noch absegnen muss. Die Erzdiözese will 80.000 Euro beisteuern. Die IG hat über eine Dachschindel-Patenschaft und andere Aktionen bereits rund 40.000 Euro gesammelt. „Wir alle bemühen uns nach Kräften darum, das historische Kleinod auch für die Zukunft zu erhalten und bewahren“, sagt Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier.

Feierlichkeiten beginnen am Samstag

Am Samstag, 17. September, beginnen die Feierlichkeiten zum 300-jährigen Weihejubiläum vor und in der Nikolauskapelle. „Andachten einfach anders“, verspricht Pfarrer Vogelmeier. Geplant sind ein Bibelgespräch, eine Weihrauchmeditation und Harfenspiel. Der Festgottesdienst am Sonntag, 18. September, ab 10 Uhr findet in Maria Hilf statt. Nach der Messe steigt im Pfarrheim das traditionelle Pfarrfest, das von der Musikschule Geretsried mitgestaltet wird. Eine Ausstellung im Pfarrheim zeigt die Geschichte von St. Nikolaus.

Tanja Lühr

Lesen Sie auch: „Es gab immer eine Kanne Milch für uns“: Familie Hahn und ihre Beziehungen zum Gasthof Geiger

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.