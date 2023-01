Geretsried: Vorsorge für mehrtägigen Blackout

Von: Susanne Weiß

Teilen

Im Fall eines mehrtägigen Ausfalls des Stromnetzes richtet die Stadt in den Ratsstuben einen Notfalltreffpunkt ein. (Symbolfoto) © dpa

Im Falle eines mehrtägigen Blackouts würde die Stadt Geretsried einen Notfalltreffpunkt in den Ratsstuben einrichten. Zudem ist ein Notvorrat empfohlen.

Geretsried – Im Fall eines mehrtägigen Blackouts befindet sich der Notfalltreffpunkt der Stadt Geretsried in den Ratsstuben am Karl-Lederer-Platz 1. Das hat die Kommune auf ihrer Internetseite bekannt gegeben. „Auch wenn für uns ein Blackout nur schwer vorstellbar ist, so muss man sich dafür genauso vorbereiten wie für andere Katastrophenfälle, die durch Hochwasser, Sturm oder andere Ereignisse ausgelöst werden können“, heißt es dort. Landratsamt und Kommunen koordinieren und ergreifen demnach aktuell Maßnahmen, um für den Fall eines längeren großflächigen Stromausfalls im Rahmen des Möglichen vorbereitet zu sein.

Geretsried: Stadt informiert über Vorsorge für Blackout

Neben der Vorsorge durch staatliche Behörden sollte auch jeder daheim einen Notvorrat an Wasser und haltbaren Lebensmitteln haben. Etwas Bargeld, ein vollständiger Erste-Hilfe-Kasten und Kerzen können ebenfalls hilfreich sein. Einen ausführlichen Ratgeber stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Download zur Verfügung.

Notfalltreffpunkt der Stadt befindet sich in den Geretsrieder Ratsstuben

Im Fall eines Ausfalls soll man sich bei den Nachbarn erkundigen, ob es auch dort keinen Strom gibt, teilt die Stadt mit. Aufschluss, ob es sich um einen Blackout handelt, kann auch geben, ob neben Licht Kommunikationsmittel wie Telefon, Handy und Internet ebenfalls nicht funktionieren. Ob es eine Warnung über eine Warn-App oder direkt auf das Handy gab, sollte ebenfalls überprüft werden. Die Kommune rät im Fall der Fälle, ein batteriebetriebenes Radio oder das Autoradio einzuschalten und auf eventuelle mobile Lautsprecherdurchsagen zu achten. Wer Hilfe benötigt, bekommt diese an den Notanlaufstellen, ob hygienisch, sozial oder medizinisch. sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.