Ehrfahrungsaustausch beim Essen: Stadt lädt Asyl-Helferkreis ein

Ehrenamtliche gesucht

Von Doris Schmid

Viele Ehrenamtliche unterstützen Asylbewerber in Geretsried. Zum Dank spendierte die Stadt ein Abendessen. Dabei wurden Erfahrungen ausgetauscht.

Geretsried – Viele engagieren sich seit Jahren, manche seit einigen Monaten, und andere fangen gerade erst an: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich um die Geflüchteten in der Stadt kümmern. Als Wertschätzung für ihr Engagement lud die Stadt den Kreis zu einem Drei-Gänge-Menü in die Ratsstuben ein.

Geretsried: Stadt lädt Asyl-Helferkreis zum Abendessen ein

Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank begrüßte etwa 30 Gäste – darunter auch ein afghanisches Ehepaar und einige Frauen aus der Ukraine, die sich nach ihrer Flucht in ihrer neuen Heimat Geretsried engagieren. Sie dankte allen dafür, dass sie andere Menschen an die Hand nehmen und ihnen helfen, ihr neues Leben zu bewältigen. „Ich freue mich auf einen Erfahrungsaustausch“, sagte Frank. Und das war es auch, was an diesem Abend im Vordergrund stand. Die Vize-Bürgermeisterin berichtete, dass einige Kinder an der Isardamm-Grundschule Unterstützung brauchen könnten bei der Hausaufgabenbetreuung. Es gebe aktuell sehr viele Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen würden. „Manchmal hilft es auch am Nachmittag vorzulesen.“

Hausaufgabenbetreuung für Grundschüler gesucht

Hannah Schreyer, Koordinatorin des Helferkreises bei „Integration aktiv“, hob die Spontaneität hervor, mit der in Geretsried viele Angebote für Geflüchtete aus dem Boden gestampft wurden – von Sprachkursen und Basaren über Familienunterstützung bis hin zu Infotreffen.

Eine Helferin teilte mit den Anwesenden ihre negativen Erfahrungen, die sie mit einer kurdischen Familie in der Vergangenheit gemacht hatte. Trotzdem ist sie weiterhin aktiv. „Wir müssen uns unsere Mitmenschlichkeit erhalten und weitermachen“, appellierte sie. Auch wenn das Leid anderer betroffen mache, müsse man sich selbst eine Grenze setzen, riet sie ihren Mitstreitern.

Wer sich über die Arbeit des Helferkreises informieren möchte, kann sich per E-Mail an den Helferkreis (helferkreis@jugendarbeit-geretsried.de) wenden. nej

