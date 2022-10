Erstes „StraßenKUNSTfestival“ bietet kleine Bühnen für großes Können

Straßenkünstlern zujubeln konnten die Besucher beim „StraßenKUNSTfestival“. © Hans Lippert

Das erste „StraßenKUNSTfestival“ hat das Geretsrieder Stadtzentrum in mehrere kleine Bühnen verwandelt. Für die Besucher war es „mal was ganz anderes“.

Geretsried – Ob Street-Food-Markt oder jetzt „StraßenKUNSTfestival“ – eines muss man Anita Zwicknagl und Melanie Großmann vom Kulturamt der Stadt lassen: Sie überraschen immer wieder mit neuen Ideen. Am Samstag und Sonntag verwandelte sich der neu gestaltete Karl-Lederer-Platz in eine Bühne für Musiker und Straßenkünstler. Oder besser gesagt: in mehrere kleine Bühnen.

Die Trommlergruppe „Sambavaria“ aus dem Südwesten von München eröffnete das zweitägige Event mit einer spritzigen Show aus latein- und südamerikanischen Trommelrhythmen. Schnell bildete sich eine Traube von Zuschauern um die rund 15 Frauen und Männer. Später gaben die Trommler einen Workshop.

Geretsried: Stadt organisiert erstes „StraßenKUNSTfestival“ am Karl-Lederer-Platz

Im Stundentakt ging es weiter mit den Darbietungen. Ein echter Besuchermagnet war die Gauklertruppe „FoolPool“. Das Ensemble aus München verbindet Comedy mit Jonglage und Artistik. Die Polizistin „Frau Neidhard“ alias Marenka Leins steckte ihre Nase überall hinein, quatschte Umstehende und arglose Passanten, die gerade vom Einkaufen aus dem Supermarkt kamen, im schönsten schwäbischen Dialekt an und sorgte für etliche Lacher. „Das ist mal was ganz anderes“, meinte ein Paar um die 50, das – wie die meisten – den gesamten, einstündigen Auftritt verfolgte und am Ende großzügig einige Silbermünzen da ließ. Der Eintritt zum Festival war frei, stattdessen sollte jeder selbst in Form eines Hutgelds entscheiden, was ihm die jeweilige Performance wert war.

Ebenfalls aus der Landeshauptstadt angereist waren die Moritatensänger Serena Bruckner und Martin Bayer. Zur Melodie einer historischen Handdrehorgel aus dem Jahr 1912 ließen sie vor dem Café Waldmann stilecht kostümiert Urgroßvaters Zeiten wieder aufleben. Die schaurigen Balladen – etwa vom Wildschütz Jennerwein – durften gerne mitgesungen werden.

Regen beim „StraßenKUNSTfestival“: Feuershow kann nicht stattfinden

Auch (noch) unbekannte Straßenmusiker bekamen eine Auftrittsmöglichkeit. Die Studenten Hanna und Florian spielten auf Bass und Gitarre vor dem Friseurgeschäft. Hanna sang dazu gefühlvolle Songs auf Englisch. Unter ihren „Fans“: Yoshihisa Kinoshita, langjähriger Leiter des berühmten Kinderchors der Wolfratshauser Musikschule. „Die Hanna war meine Schülerin“, erzählte er stolz. Er sei hauptsächlich gekommen, um sie zu hören. Aber das Musikfestival gefalle ihm insgesamt gut, sagte er.

Zum Gelingen der Veranstaltung trug auch die Geretsrieder Musikschule bei, unter anderem mit der Streichergruppe „Bluestrings“ von Frank Wunderer, die feinsten Jazz bot. Die Feuershow von Solomon Solgit musste am Samstagabend wegen des starken Regens ausfallen. Am Sonntag zeigte das aus Äthiopien stammende Multitalent gemeinsam mit Partnerin Vanessa eine beeindruckende Akrobatik-Show. Für die Kinder gab es ein Kasperltheater und einen Zauberer sowie ein kleines Karussell.

Kunsthandwerker boten ihre Waren an. © Hans Lippert

„StraßenKUNSTfestival“ in Geretsried: Auf dem Markt trifft man alte Bekannte

Das „StraßenKUNSTfestival“ wurde umrahmt von einem Künstlermarkt und Imbissbuden. Die ausstellenden Künstler waren großteils alte Bekannte vom Christkindlmarkt und vor allem vom Kulturherbst: Dana und Chris Weidner aus Geretsried mit ihren selbst hergestellten Seifen, Anna Hoffmann aus Wolfratshausen mit Schalen, Pfeffermühlen und Kerzenhaltern aus edlen Hölzern, Kathrin Seemann, ebenfalls aus der Nachbarstadt, mit individuellem Schmuck, und Susanne Wohlrab aus Geretsried mit fantasievollen Filzfiguren. Ihre Hexen seien innerhalb weniger Stunden vergriffen gewesen, berichtete sie am Samstagnachmittag erfreut. Vielleicht weil Halloween vor der Tür steht? Auf dem Tölzer Ostermarkt hatte Rathausmitarbeiterin Melanie Großmann die Hurlacherin Monika Binder entdeckt und gleich engagiert. Binder stellt bezaubernde Engel im Blütenröckchen her, auf Wunsch mit Namen versehen.

Die Künstlerinnen und Künstler hatten von ihren Buden aus einen idealen Blick auf das bunte Treiben am Platz. „Die Leute freuen sich, dass wieder einmal etwas geboten ist im Zentrum und nehmen das Angebot sehr gerne an“, so die Beobachtung von Daniela Satzinger vom Kulturverein Isar-Loisach (KIL). Der warb für seine Veranstaltungen und verkaufte Schlüsselanhänger.

Organisatorin Anita Zwicknagl konnte dem Dauerregen ab dem späteren Samstagnachmittag sogar etwas Positives abgewinnen: Die Geretsried-Schirme, die sie am Stand der Stadt verkaufte, fanden reißenden Absatz. Der Sonntag mit offenen Geschäften und Oldtimer-Shuttlebus zum Kirchweihmarkt in Wolfratshausen war dank des trockenen Wetters noch besser besucht.

Tanja Lühr

