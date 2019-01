Stadt warnt: Schneeberge nicht betreten

Es wird eindringlich davor gewarnt, die Schneeberge an verschiedenen Orten im Geretsrieder Stadtgebiet zu betreten. Es besteht Lebensgefahr.

Geretsried - Seit Tagen ist der städtische Bauhof bemüht, die Schneeberge in Geretsried abzufahren und an geeigneten Stellen im Stadtgebiet zu lagern. Lagerplätze sind unter anderem die Böhmwiese, der Festplatz am Eisstadion sowie die Bolzplätze am Isardamm und im Waldpark zwischen Altvaterstraße, Jeschkenstraße und Brahmsweg.

Die Stadtverwaltung weist nochmals darauf hin, dass das Betreten der dortigen Schneeberge aus Sicherheitsgründen streng verboten ist: „Es besteht eine Gefahr für Leib und Leben.“

sas

