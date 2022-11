Verstärkung im Rathaus: Stadt will neue Stellen schaffen

Von: Susanne Weiß

Die Rathaustür will der Fachausschuss für zusätzliche Mitarbeiter öffnen. © sh/Archiv

Informationstechnik, Ordnungsamt und Wirtschaftsförderung im Geretsrieder Rathaus sollen Verstärkung bekommen. Es geht um drei zusätzliche Stellen.

Geretsried – Es kommen schwierige Zeiten auf die größte Stadt im Landkreis zu. Im Finanzplanungszeitraum, der immer vier Jahre umfasst, prangen rote Zahlen. Die Liquidität sinkt und wird mutmaßlich 2025 nicht mehr gegeben sein (wir berichteten). Dennoch stimmte der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) am Dienstag drei zusätzlichen Stellen im Geretsrieder Rathaus zu. CSU-Bürgermeister Michael Müller betonte: „Wir haben intern auch Streichungen und Umstrukturierungen vorgenommen.“

Zunehmende Digitalisierung: IT im Rathaus braucht Verstärkung

In der Stabsstelle Informationstechnik (IT) „steigen die zu betreuenden Verfahren“, berichtete deren Leiter Thomas Habermann in der Sitzung. Sie würden das Rathaus und die Schulen betreffen. Aufgrund der zunehmenden Bedrohungslage seien auch „ständig Nacharbeiten und die Sensibilisierung der Anwender nötig“. Und die geplante Einführung von E-Akten werde „ein Riesenaufwand“. Die HFA-Mitglieder befürworteten die Stellenmehrung einstimmig. Für den Haushalt bedeutet das 58 000 Euro mehr im Jahr, so der zuständige Abteilungsleiter Helge Balbiani-Antony.

Durch die Corona-Pandemie sind die Aufgaben im Ordnungsamt gewachsen. Nun schlagen dort auch befürchtete Blackoutszenarien auf. Und seit 2018 hätte sich die Zahl der Gewerbeanmeldungen verdoppelt, berichtete Abteilungsleiterin Stephanie Dickel. Ein Ordnungsamt vorzuhalten, sei „Pflichtaufgabe und wird immer komplexer“, argumentierte Dickel. Die Entscheidung sei auch mit Haftungsfragen verbunden, ergänzte Müller. „Wir sehen die Notwendigkeit, auch wenn dies mit Kosten verbunden ist“, so der Rathauschef, der die Summe von 65 000 Euro nannte. Der HFA hatte keine Einwände.

Bekommt Geretsried einen City-Manager ?

Über den Posten Citymarketing diskutierte das Gremium dagegen. Hintergrund ist ein Stadtratsbeschluss zur „City-Offensive“, also Maßnahmen, die das neu gestaltete Zentrum mit Leben füllen sollen. Daraus hervorgegangen ist eine Gruppe von Akteuren, die Geretsrieder Initiativ Plattform (GIP), die sich laut Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler erstmals am 22. November trifft. Es sei sinnvoll, das Thema nicht mehr extern begleiten zu lassen, sondern langfristig im Haus zu halten. Dabei gehe es beispielsweise um Leerstandsmanagement und die Begleitung von Branchenwechseln, aber auch ein Parkraumkonzept werde nötig werden. Themen, „die bislang nicht bearbeitet werden konnten, die wir aber als sinnvoll erachten“, so Geisler.

Hans Hopfner (SPD) lehnte die neue Stelle als „nice to have“ ab. Dr. Detlev Ringer (Grüne) verwies darauf, schon gegen die GIP gestimmt zu haben. Wirtschaftsreferent Volker Reeh (Geretsrieder Liste), warb dafür, sich in diesem Bereich neu aufzustellen. „Wir haben mit Straßen und Gebäuden die Hardware geschaffen, jetzt müssen wir Belebung herstellen.“ Heiko Hawla (Freie Wähler) nannte die Stelle „dringend notwendig“. Es gehe um die Identität der Stadt, mahnte Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU). „Da bildet sich Geretsried als Geretsried heraus.“

Stadtrat entscheidet über Haushaltsplan

Die zusätzlichen Personalkosten werden im Haushaltsplan ergänzt. Darüber hinaus ergaben sich weitere Änderungen, seit Balbiani den ersten Entwurf im HFA vorgestellt hat. Die Stadt rechnet mit höheren Schlüsselzuweisungen, aber auch mit einer höheren Kreisumlage. Die kassierte Gaspreisumlage sorgt für Entlastung, an anderer Stelle wird es teurer. Wie berichtet liegt die Kostenschätzung für die geplante Kindertagesstätte nun bei knapp zehn Millionen Euro. Der aktualisierte Haushaltsplan wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Ringer stimmte als einziges HFA-Mitglied dagegen.

sw

Mitarbeiter am Limit Dass die Personalsituation bei der Stadt allgemein angespannt ist, machte Controller Thomas Schmid in seinem Bericht fürs dritte Quartal deutlich. Auch wenn in jüngster Zeit neue Mitarbeiter eingestellt werden konnten, seien noch immer 17 Positionen offen. „Ich rechne Ende des Jahres mit einer Besetzungsquote von 88 bis 90 Prozent“, so Schmid. Dabei spielen auch Mitarbeiter eine Rolle, die in Teilzeit gegangen sind, deren offenen Stunden aber nicht nachbesetzt werden. Im laufenden Haushalt waren 9,6 Millionen Euro für Personalkosten geblockt. Brauchen werde man jedoch nur 8,5 Millionen Euro. „Aber wir brauchen die Mitarbeiter, wir wollen an dieser Stelle nicht sparen“, mahnte der Controller. Aus seiner Sicht mache sich die unterjährig geringe Besetzungsquote deutlich bemerkbar. Hinzu kämen weitere Abwesenheiten durch Krankheit und Urlaub. Vertretungsregelungen würden sich innerhalb der Fachbereiche übergangsweise nur noch bedingt umsetzen lassen. Schmid: „Es wächst aktuell das Risiko, dass der operative Geschäftsbetrieb zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben nur noch eingeschränkt funktioniert.“