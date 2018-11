Stadt zahlt Reparatur des Vogelhauses

Das Vogelhaus am Schulzentrum ist ein Anlaufpunkt für Spaziergänger und Familien. Umso größer war die Bestürzung, dass Vandalen es im August beschädigten. Jetzt trägt zahlt die Stadt die Reparatur.

Geretsried –Der Vandalismus am Vogelhaus in der Nähe des Schulzentrums an der Adalbert-Stifter-Straße kam dem Kleintierzüchterverein im vergangenen Jahr teuer zu stehen. Nun schießt die Stadt 2500 Euro zu, wie der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschied. Wie berichtet hatten Unbekannte im August vergangenen Jahres derart am Vogelhaus randaliert, dass einige der engmaschigen, dünnen Gitterfelder kaputt gingen. 25 Tiere flogen davon. Daraufhin ließ der Verein ein zusätzliches, stabiles Gitter für 14 000 Euro anbringen. „Er konnte die Summe aus eigenen Rücklagen und Spenden aufbringen, aber jetzt ist die Vereinskasse auf Null“, berichtete Rathausmitarbeiter Werner Rampfel in der Sitzung des Jusskus. Der Verein bitte deshalb um einen Zuschuss, um Futter für die Vögel zu kaufen. „Ich bin tief erschüttert“, kommentierte Bürgermeister Michael Müller den Vandalismus. Das Vogelhaus sei „ein schöner Anlaufpunkt für Spaziergänger und Familien.“