Geretsried: Stadtentwicklung mit Pflegestützpunkt

Von: Peter Herrmann

Informativ: Bürgermeister Michael Müller erläutert VdK-Mitgliedern die Stadtentwicklung. © ph

Im Landkreis soll ein Pflegestützpunkt geschaffen werden. Wenn es nach der VdK-Ortsvorsitzenden Cornelia Irmer geht, soll dieser in Geretsried entstehen.

Geretsried – Im Juni beschloss der Sozialausschuss des Kreistags die Gründung eines Pflegestützpunkts im Landkreis, um eine neue Beratungsstelle für pflegende Angehörige zu schaffen. Der Standort ist zwar noch offen, Sozialamtsleiter Thomas Bigl plädierte jedoch für eine Eingliederung ins Landratsamt.

Dagegen positionierte sich nun die Geretsrieder VdK-Ortsvorsitzende Cornelia Irmer während des Mitgliedertreffens in den Ratsstubensaal. „Wir brauchen den Pflegestützpunkt hier in Geretsried“, forderte die ehemalige Bürgermeisterin. Ihre Begründung: In der mit 26.000 Einwohnern größten Stadt des Landkreises leben die meisten Senioren. Da auch viele der pflegenden Angehörigen schon in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, seien ihnen trotz mittlerweile verbesserten Busverbindungen keine ständigen Fahrten ins Tölzer Landratsamt zuzumuten. „Ich werde nochmals mit dem Landrat Kontakt aufnehmen und mich für Geretsried als Standort einsetzen“, versprach Irmer den rund 60 erschienenen VdK-Mitgliedern.

Zuvor hatte Bürgermeister Michael Müller seine Ideen zur Stadtentwicklung erläutert und eingeräumt, dass die Umgestaltung des Geretsrieder Stadtzentrums bei einem Großteil der jüngeren Bürger besser ankomme als bei Senioren. Trotz nostalgischer Erinnerungen an den Karl-Lederer-Platz dürfe man jedoch nicht vergessen, dass das Areal vor den Baumaßnahmen ein großer Parkplatz gewesen sei und damit in seinen Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt. Den Bau und die Erhebung von Gebühren in der zentralen Tiefgarage verteidigte der Rathauschef. „Wir dürfen den Autofahrern diesen wertvollen Platz nicht kostenlos überlassen, sonst parken sie alles zu und nehmen wertvolle Fläche weg“, sagte der Bürgermeister. Anders verhalte es sich mit der Sudetenstraße im Geretsrieder Süden. Dort gibt es zahlreiche oberirdische Parkplätze und Einkaufsmöglichkeiten.

Zudem startet ab August die neue Linienführung des Stadtbusses, der dann nicht nur im Stadtteil Stein, sondern auch am Stern und an der Sudetenstraße halten wird. „Wir müssen die Anbindung der Lebensmittelgeschäfte an Stein gewährleisten“, erklärte Müller. Schließlich gibt es dort keinen Nahversorger mehr.

Anwohner kritisieren zunehmendes Verkehrsaufkommen

In der Fragerunde kritisierten Anwohner das zunehmende Verkehrsaufkommen auf den Hauptverkehrsachsen. „Die Adalbert-Stifter-Straße ist zur gefährlichsten Straße der Stadt geworden“, monierte Arno Bock. Er forderte aufgrund des Schulzentrums und der Vielzahl der Radfahrer und Fußgänger eine Tempo-30-Zone bis zum Altenheim St. Hedwig. Markus Ertl, Sprecher des Arbeitskreises für Menschen mit Behinderung im Landkreis, kritisierte die „mangelhafte Umsetzung der Barrierefreiheitsvorgaben“ im Zentrum. Auf Vorschlag von Cornelia Irmer soll nun eine Begehung mit Mitgliedern des Geretsrieder Bauamts erfolgen, um auf Schwachstellen hinzuweisen.

Keine Neuigkeiten hatte Müller bei den Verzögerungen der B11-Verlegung und S-Bahnverlängerung. „Wir befinden uns in dem Dilemma, dass wir hier zwei unterschiedliche Projektplaner haben“, gab Müller zu bedenken. Dass die von der Regierung vor vielen Jahren versprochene Verlegung der B11 an den Schwaigwaller Hang vor der im Jahre 2034 anvisierten S-Bahn-Anbindung erfolgt, sei „wünschenswert“.

ph

