Stadtplatz wird zur Fußgängerzone

Für mehr Aufenthaltsqualität müssen die Autos draußen bleiben: Der Geretsrieder Karl-Lederer-Platz wird zur Fußgängerzone.

Geretsried – Der Karl-Lederer-Platz wird zur Fußgängerzone. Das hat der Geretsrieder Stadtrat am Mittwoch in einer Sondersitzung mehrheitlich beschlossen. Zunächst soll sie für zwei Jahre zwischen Egerlandstraße, Graslitzer Straße und Martin-Luther-Weg eingerichtet werden. Dann ist eine Evaluierung vorgesehen.

Geretsried: Stadtrat erklärt Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone

Das Stadtzentrum wird seit gut fünf Jahren aufwendig umgestaltet. Derzeit laufen noch die Arbeiten an der Egerlandstraße. Sie sollen demnächst abgeschlossen sein. Seit der runderneuerte Karl-Lederer-Platz eröffnet ist, gilt dort für Fahrzeuge Schrittgeschwindigkeit, also etwa sieben Stundenkilometer maximal. Von der B11 kommend ist die Einfahrt verboten. Allerdings missachteten einige Verkehrsteilnehmer die Regeln.

Wunsch vieler Bürger, die sich bei einem Workshop an der Planung der „Neuen Mitte“ beteiligt haben, war eine „möglichst hohe Verkehrsberuhigung“, erinnerte Stadtbaurat Rainer Goldstein in der Sitzung. Fußgängern und Radfahrern solle viel Raum gegeben werden und der Karl-Lederer-Platz Aufenthaltsqualität bieten.

GIP befürwortet Fußgängerzone am Geretsrieder Karl-Lederer-Platz

Das will die Stadt nun mit der Fußgängerzone erreichen. Dafür habe sich auch die Geretsrieder Initiativ-Plattform (GIP) ausgesprochen, berichtete Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler. Die GIP ist eine Art Beirat, der den Stadtrat in Fragen der Innenstadtbelebung beraten soll. Am Dienstag habe die konstituierende Sitzung stattgefunden. „Es wurden alle Pros und Contras einer Fußgängerzone abgewogen, insgesamt hat sich ein einstimmiges Bild ergeben“, so Geisler.

Die GIP weist in einer schriftlichen Erklärung auf die gegensätzlichen Interessenslagen hin. „Daher muss aus unserer Sicht eine solche Entscheidung auf objektiven Daten basieren“, betont die GIP. Die Stadt hatte im Vorfeld wie berichtet betroffene Gewerbetreibende befragt. „Es gab neutrale bis positive Beurteilungen, aber auch negative“, sagte Geisler.

Experte: Straßennetz hält Veränderung aus

Wie sich eine Sperrung des Karl-Lederer-Platzes für den motorisierten Verkehr auf die Straßen im Umfeld auswirken würde, analysierte Tobias Schendzielorz vom Münchner Verkehrsplanungsbüro Schlothauer & Wauer mit einem makroskopischen Verkehrsmodell. Demnach würden bei Öffnung von Karl-Lederer-Platz und Egerlandstraße werktags 3000 Kfz über den Karl-Lederer-Platz fahren. Entfällt diese Verbindung, wären es 1000 Fahrzeuge mehr pro Tag im Norden der Egerlandstraße. Zuvor waren dort 4300 Kfz unterwegs.

„An der Böhmerwaldstraße und der B11 tut sich fast gar nichts“, erklärte Schendzielorz das Modell. Hier kommt der Verkehrsexperte auf 6800 Kfz am Tag im Querschnitt an der Böhmerwaldstraße, sprich alle 11,25 Sekunden fährt ein Auto oder Lkw. Die B11 bei Geretsried passiert alle drei Sekunden ein Fahrzeug (23 600 Kfz). Schendzielorz’ Fazit: „Eine Fußgängerzone wäre eine Veränderung, die das Straßenverkehrsnetz aushält.“

Fußgängerzone bei vier Gegenstimmen beschlossen

Neben objektiven Daten betont die GIP, „sämtliche Konsequenzen einer solchen Maßnahme sind kaum abschätzbar“. Deswegen lautet ihre Empfehlung, die Etablierung und Konsequenzen einer Fußgängerzone nach einer gewissen Zeit zu überprüfen und eventuell anzupassen. Der Stadtrat nahm eine Evaluierung nach zwei Jahren in seinen Beschluss mit auf. Zudem versprach Bürgermeister Michael Müller, dass auch kurzfristige Nachbesserungen möglich sein sollen. Darüber hinaus regte die GIP einen regelmäßigen Dialog mit allen betroffenen Akteuren an und „Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz der bestehenden Tiefgarage“.

Über letzteres sprach das Gremium nicht. Auch wurde noch kein konkreter Zeitpunkt genannt, wann die Fußgängerzone eingerichtet werden soll. Gegen die Neuausrichtung der „Neuen Mitte“ stimmten Karin Schmid, Christos Saridis (beide CSU), Arthur Wolfseher (SPD) und Edmund Häner (FDP). Sieben Stadträte nahmen nicht an der Sondersitzung teil (Gerhard Meinl, Robert Meyndt-Schmidt, Dr. Sabine Gus-Mayer, Ann-Kathrin Güner, Beate Paulerberg, Martina Raschke, Dr. Elmar Immertreu). Beate Paulerberg (Grüne) informierte unsere Zeitung vorab, sie sei verhindert, aber dafür. Die Fraktionssprecher kamen im Vorfeld in unserer Zeitung zu Wort. Nachdem der Grundsatzbeschluss gefallen war, diskutierte der Stadtrat über Details.

