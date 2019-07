Stadtrat: So weit sind die Parteien mit der Kandidatensuche

Der Countdown für die nächsten Kommunalwahlen läuft. Für die Parteien höchste Zeit, ihre Listen mit Bewerbern zu bestücken. Nicht jeder ist bereit, sich auf sechs Jahre zu verpflichten.

Geretsried– Im März 2020 werden die Karten neu gemischt: Dann wählen die Geretsrieder eine neue Besetzung für den Stadtrat. Die Parteien suchen bereits geeignete Kandidaten, die sie auf ihre Wahlliste platzieren können. Fix ist noch nichts, aber einige Partei-Chefs tun sich zunehmend schwer, engagierte Geretsrieder für die Politik zu gewinnen.

„Wir arbeiten schon intensiv daran“, betont Ewald Kailberth. Der Geretsrieder CSU-Chef hat sich zum Ziel gesetzt, spätestens Anfang November eine vollständige Kandidatenliste für die Stadtratswahl zu präsentieren. Er möchte neben einigen gestandenen Größen auch vermehrt jungen Nachwuchspolitikern die Chance geben, über die Liste in das Gremium einzuziehen. Nicht immer gestaltet sich das einfach. „Manche schreckt die Vorstellung ab, sich dann für sechs Jahre zu verpflichten“, berichtet er.

Ein Grieche auf der CSU-Liste

Gerade Studenten und Berufsanfängern würden noch nicht in so weiten Sphären planen – „und wollen sich lieber in kürzeren Zeiträumen engagieren“. Dieses Problem treibe aber nicht nur ihn „sondern alle Parteien“ um. Kailberth ist dennoch optimistisch, eine „gute und ausgewogene Liste“ zusammenstellen zu können. Bereits seit einigen Jahren bewirbt sich zu jeder Kommunalwahl ein Mitglied der Griechischen Gemeinde für die CSU auf ein Mandat – eine Tradition, an der Kailberth festhalten möchte.

Die Freien Wähler (FW) Geretsried haben bei der Suche nach Jugendlichen zu kämpfen. „Viele junge Menschen sind sehr interessiert an der Lokalpolitik, aber es ist für viele ein Hindernis, sich für einen so langen Zeitraum zu binden“, sagt Vera Kraus. Die FW-Stadträtin und ehemalige Ortschefin hat bei ihrer Suche nach geeigneten Kandidaten beobachtet, dass gerade junge Politik-Interessierte „noch nicht wissen, wo sie hinwollen und ob sie hier in Geretsried bleiben“. Erst wenn die Kandidaten bei einer festen Arbeitsstelle vor Ort untergekommen sind, würde sich die Unsicherheit legen – und die Chance größer werden, Menschen für ein Mandat zu begeistern. Kraus möchte nicht nur Jungpolitiker gewinnen, sondern auch einen „guten Mix“ aus Männern und Frauen aus Geretsried anbieten. Sie ist optimistisch: „Ich habe das Gefühl, dass es insgesamt wieder mehr Menschen gibt, die sich politisch engagieren wollen.“

Eine Frau auf Platz eins der Grünen-Liste

Bei den Grünen steht eines schon jetzt fest: Auf der ersten Position der Stadtratsliste bewirbt sich eine Frau. „Das händeln wir immer so“, sagt Ortsvereins-Sprecher Volker Witte. Die gesamte Liste der Grünen werde paritätisch besetzt. Witte hofft, dass einige junge Gesichter auf den grünen Wahlplakaten lächeln werden. „Das wird aber nicht leicht“, weiß er. Zwar würden nahezu alle Ortsvereine der Partei derzeit „einen wirklich großen Zulauf“ verzeichnen. Die Bereitschaft für ein Engagement innerhalb der Partei liege aber auch daran, dass sich die grünen Gruppen erst abends zusammensetzen. Der Stadtrat in Geretsried tagt jedoch bereits ab 17 Uhr. „Für Arbeitnehmer, gerade junge, ist das ein großes Problem.“ Es mangele nicht am Interesse, sich politisch zu engagieren, sondern in vielen Fällen an der Machbarkeit. Das ist seiner Meinung nach auch ein Grund für die Überalterung politischer Gremien: „Als Rentner kann ich jederzeit zu den Sitzungen kommen.“ Ob es dem Ortsverein gelingen wird, die Liste lückenlos zu besetzen, kann Witte nicht garantieren. „Diese Frage beschäftigt uns schon seit Jahrzehnten.“

Lesen Sie auch: Trauer um Walter Büttner

Mit Günther Fuhrmann sitzt nur ein einziger FDP-Politiker im Geretsrieder Stadtrat. Das möchte der Chef des neu gegründeten, interkommunalen Ortsvereins Wolfratshausen-Geretsried ändern. „Wir haben in den vergangenen Wochen bereits einige Mitglieder hinzugewonnen und sind weiterhin dahinter, Menschen für unsere Partei zu gewinnen“, sagt Fuhrmann. Die Liberalen wollen im ganzen Landkreis wieder aktiver sein und Mandate erringen. Bei seiner Rede anlässlich der Neugründung der Orts-Liberalen, betonte der Geretsrieder, dass es „nicht lustig“ sei, „als einziger FDPler im Kreistag oder Stadtrat“ zu sitzen. Zur Kandidatenliste für die Kommunalwahlen möchte sich Fuhrmann noch nicht detailliert äußern. Er ist zuversichtlich, „dass wir eine volle Liste zusammenbekommen.“

Lesen Sie auch: Herzlicher Abschied von Robert Lug

Davon ist auch der auch der Ortsvorsitzende der Geretsrieder SPD überzeugt. Im Gespräch mit unserer Zeitung macht Martin Bruckner aber keinen Hehl daraus, dass es den bundespolitisch gebeutelten Genossen nicht ganz leicht fallen wird, viele Menschen für ihre Stadtratsliste zu begeistern. „Wir schwimmen nicht auf einer Erfolgswelle wie die Grünen.“ Es falle daher schwer, Jugendliche „zu rekrutieren“. Er vermutet, dass sich die Abwärtsspirale, die den Sozialdemokraten zu schaffen macht, nicht auf die Kommunalwahlen niederschlägt. Stattdessen verweist er auf die Erfolge, die die rote Stadtratsfraktion feiern konnte – wie „die Erhöhung der Gewerbesteuer und das Forcieren von sozialem Wohnungsbau“. Um weiterhin eigene Themen auf die Agenda zu heben, müssen künftige Stadträte viel Zeit investieren. Viele würden diese Aufgabe „scheuen, weil sie sich nicht so fest binden können und wollen“.

Dominik Stallein