Unterstützung nach Maß: Geretsried will Familienstützpunkt bekommen

Von: Susanne Weiß

Eine Anlaufstelle für Eltern und Kinder sollen Familienstützpunkte sein. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/zb/dpa

In der größten Stadt im Landkreis soll ein Familienstützpunkt entstehen. Dafür sprach sich der Stadtrat aus. Kritik gab es allerdings an der Kostenverteilung.

Geretsried – Ein Familienstützpunkt berät Eltern bei kleinen und großen Sorgen, kennt passende Angebote in der Gegend und stellt Kontakte her. Dass so eine zentrale Anlaufstelle gut für die Familien in Geretsried wäre, darüber herrschte im Geretsrieder Stadtrat am Dienstag Einigkeit. Für Unmut sorgte aber die Tatsache, dass die Kommune diese Aufgabe, die eigentlich Sache des Landkreises wäre, mitfinanzieren soll.

„Ich habe ein Problem damit, dass der Staat gewisse Kosten auf die Kommunen abgeben will“, sagte Hans Ketelhut (CSU). Das Projekt sei Sache des Landkreises, „den wir eh über die Kreisumlage finanzieren“, schloss sich Volker Reeh (Geretsrieder Liste) der Kritik an. Zumal den Familienstützpunkt in Geretsried auch Eltern mit Kindern aus dem Umkreis ansteuern könnten. „Aber wir zahlen“, stellte Reeh fest.

Auch in Kochel am See soll ein Familienstützpunkt entstehen

Mit Familienstützpunkten möchte das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ein niederschwelliges Bildungs- und Unterstützungsangebot für Familien zur Stärkung der Erziehungskompetenzen schaffen. Das Förderprogramm gibt es seit 2013. In Bayern sind seither 380 Familienstützpunkte entstanden. Aber „keiner im Landkreis“, erklärte Projektleiterin Bianca Ludwig vom Landratsamt. Um das zu ändern, wird seit zwei Jahren ein Konzept erarbeitet. Die Familienstützpunkte sollen dort entstehen, „wo fachlicher Bedarf da ist und der Aufbau notwendig und zielführend ist“, so Ludwig. Dazu gab es eine Bestandserhebung, eine Elternbefragung und eine Sozialraumanalyse. Dabei habe sich herauskristallisiert, dass ein Familienstützpunkt in Geretsried entstehen soll. Ein weiterer ist für Kochel am See geplant. Im dortigen Gemeinderat wurde das Thema zeitgleich behandelt.

Der Jugendhilfeausschuss werde noch in diesem Jahr Förderrichtlinien erarbeiten. 2023 wolle man auf Trägersuche gehen, so Ludwig. Die Familienstützpunkte sollen an bestehende Strukturen angeschlossen werden, also vorhandene Räumlichkeiten genutzt werden. Ansonsten fallen pro Jahr Kosten in Höhe von 18 000 Euro für eine pädagogische Fachkraft (zehn Wochenstunden) sowie 7000 Sachkosten an, so die Projektleiterin. Die Finanzierung möchte sich der Landkreis mit der jeweiligen Kommune teilen, das heißt 12 500 Euro muss die Stadt Geretsried in ihrem Haushalt bereitstellen.

Geretsried brauche Familienstützpunkt - „Wir haben Jahre darum gekämpft“

„Schade, dass sich die Kommune beteiligen muss“, zeigte Sabine Lorenz (CSU) Verständnis für die Kritik von Ketelhut und Reeh. Dennoch sei es schön, dass sich der Landkreis nun durchgerungen hat, das Projekt umzusetzen. „Wir haben Jahre darum gekämpft.“ Geretsried brauche so einen Familienstützpunkt, betonte Lorenz. Dem schloss sich Sonja Frank (Freie Wähler) an. Er sei notwendig, damit das bei den Familien ankomme, was gebraucht werde. Auch Martina Raschke (Grüne) setze sich für die Anlaufstelle ein. „Wir wachsen und werden noch mehr Familien bekommen“, gab sie zu bedenken. Ann-Kathrin Güner (Freie Wähler) machte deutlich: „Wenn wir jetzt Nein sagen, wird‘s nicht laufen.“ Sie fände schade, wenn es nur am Geld scheitere.

Als es an den Beschluss ging, mit der die Stadt ihr „ernsthaftes Interesse an der Einrichtung eines Familienstützpunkts ab 2023“ bekundet, machte sich Bürgermeister Michael Müller (CSU) aufs Zählen gefasst. Doch alle Hände gingen hoch. „Ja super“, meinte er daraufhin. Und auch Bianca Ludwig schien erleichtert zu sein. Sie hatte in der Diskussion ums Geld Verständnis gezeigt, aber auch gemahnt: „Es war schwierig, das Thema überhaupt so weit zu bringen.“

