Bekannter Geretsrieder Künstler präsentiert sein Lebenswerk

Von: Peter Herrmann

Teilen

Laudatio: Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (li.) würdigte das Lebenswerk von Volker Witte (Mitte, schwarze Jacke). © hl

Volker Witte ist vielen Geretsriedern aus der ehemaligen Kneipe „Korkenzieher“ bekannt. Er ist aber auch Stadtrat - und Künstler. Jetzt zeigt er seine Werke.

Geretsried – Zu einem „Flug durch die Träume“ lud Galerist Albrecht Widmann am Donnerstagabend in seine Ausstellungsräume ein. In Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Isar-Loisach (KIL) und dem städtischen Fachbereich Kultur sind dort bis zum 15. Mai 47 Bilder, Grafiken und Zeichnungen des Geretsrieder Künstlers Volker Witte zu sehen.

Begleitet von den dezenten Jazzklängen des Musikschullehrertrios Titus Vollmer, Björn Kellerstrass und Peter Wegele bewunderten rund 50 Gäste – darunter Bürgermeister Michael Müller sowie zahlreiche Stadträte und künstlerische Wegbegleiter Wittes – die Werke des 79-Jährigen in Geretsried. „Er achtet sehr auf die Augen eines Menschen: Das zeigt sich auch in seinem Werk“, bemerkte Widmann.

Dritter Bürgermeister lobt Werk von Volker Witte: „Er setzt seine Träume in Bilder um“

Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl würdigte seinen Stadtratskollegen in einer launigen Laudatio als „Universalgenie und Gesamtkunstwerk in einer Person“. Als Beleg nannte er das vielfältige Engagement Wittes. Der gebürtige Uelzener führte unter anderem die legendäre Geretsrieder Kleinkunstkneipe „Korkenzieher“, war Fahrer für die Tafel und meldet sich als ältestes Stadtratsmitglied für die Grünen vor allem bei Umweltthemen zu Wort. Hinzu kommen Lesungen, Auftritte als Nikolaus und karitative Beiträge.

Dass so sein künstlerisches Schaffen fast in den Hintergrund gerückt ist, erscheint aufgrund dieser Vielzahl an Aktivitäten nachvollziehbar. Dabei lohnt das Betrachten seiner komplexen Werke. „Er setzt seine Träume in Bilder um“, lobte Meinl. Assunta Tammelleo, die aufgrund einer Erkrankung nicht bei der Vernissage dabei sein konnte, bezeichnete Witte in einer vorgefertigten Laudatio als „Überzeugungstäter“. Die Vorsitzende des KIL kennt Witte seit 1984 und hob auch seine Verdienste als Mitbegründer des Geretsrieder Kulturforums hervor. Der gelernte Schauwerbegestalter genoss diese Lobeshymnen still und nippte zufrieden an einem Glas Rotwein. Seine Bilder, die mal einen Pierrot, mal eine irische Landschaft oder schwarz umrandete Augen zeigen, sind aussagekräftig genug.

Info

Volker Wittes Ausstellung „Ein Flug durch die Träume“ ist noch bis zum 15. Mai in der Galerie an der Elbestraße 27 a zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.