Braucht Geretsried eine Wärmestube ?

Von: Susanne Weiß

Nicht jeder kann sich bei Kälte ins eigene Bett kuscheln.

In vielen Städten gibt es Wärmestuben, in denen sich Bedürftige aufwärmen können. In Geretsried bewegt die Frage, ob auch dort ein solches Angebot nötig ist.

Geretsried – Frostige Temperaturen, dazu exorbitante Heizkosten infolge der Energiekrise: Viele Städte, die bisher noch keine Wärmestube hatten, haben in den vergangenen Wochen Räume eröffnet, in der Bedürftige Schutz vor der Kälte finden. „Mich beschäftigt die Frage, ob wir in Geretsried auch eine brauchen“, sagte Sabine Lorenz (CSU) in der Weihnachtssitzung des Stadtrats. Dort legte sie als Referentin für Soziales, Inklusion und Integration ihren Bericht ab und kündigte auch einen Antrag zum Thema an.

Geretsried: Stadtratsreferentin über Wärmestube und ereignisreiches Jahr

Direkt Obdachlose gebe es in Geretsried aktuell nicht, teilte Lorenz auf Nachfrage von Wolfgang Werner (SPD) mit. Alle Menschen hätten einen Schlafplatz. „Unser Obdachlosenhaus ist voll.“ Die Wärmestube müsste möglicherweise nicht sofort eingerichtet werden. Doch wäre es gut, ein Konzept zu haben, das man im Bedarfsfall umsetzen könnte.

Sabine Lorenz Stadtratsreferentin für Soziales, Inklusion und Integration

Insbesondere Flüchtlinge beschäftigten die Stadtratsreferentin in den vergangenen Monaten. „Es war ein spannendes, umfangreiches Jahr.“ Im Januar kamen 150 Ortskräfte aus Afghanistan im Übergangswohnheim der Regierung von Oberbayern an. „Dummerweise hatte man vergessen, die Stadtverwaltung darüber zu informieren“, berichtete Lorenz. Im Eiltempo mussten etwa 50 Kinder eingekleidet und ausgestattet werden („Sie hatten teils nur Flip-Flops.“), damit sie eingeschult werden konnten. Die Schulen seien „der Wahnsinn“ gewesen, lobte Lorenz.

„Das schafft nur Geretsried“

Auch die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, der AOK, der Sparkasse und dem Landratsamt habe gut funktioniert. Kirchen, Kleidermärkte und Ehrenamtliche hätten mit angepackt, um die Menschen zu versorgen. „Das schafft nur Geretsried. Wir können stolz sein auf unsere Bürgerinnen und Bürger.“ Und es habe sich ausgezahlt, dass der Stadtrat die Koordinationsstelle „Integration Aktiv“ im Herbst vergangenen Jahres verlängert habe.

Zusätzliche Herausforderung sei gewesen, dass die Helfer nicht in die Unterkunft durften. Abgeschlossen ist die Unterstützung übrigens längst nicht. Sobald Ortskräfte das Wohnheim verlassen, weil sie glücklicherweise eine Wohnung gefunden haben, werden die Plätze nachbelegt. „Wir können noch Unterstützung brauchen“, sagte Lorenz über die Suche nach ehrenamtlichen Helfern.

Turnhalle in Geretsried wird wieder für Asylbewerber benötigt

Wenige Monate später kam die Nachricht: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden in der Turnhalle der Adalbert-Stifter-Mittelschule untergebracht. „Da haben wir als Stadt aber fast nichts zu tun gehabt“, sagte Lorenz. Landsleute aus Geretsried hätten Sprachkurse, Kleidung und alles weitere organisiert. „Das ist nicht selbstverständlich. Woanders ist es nicht so gut gelaufen.“ Zwischenzeitig wurde die Turnhalle nicht mehr benötigt. Wie berichtet wird das Landratsamt sie Ende dieses Jahres aber wieder als Unterkunft für Geflüchtete herrichten müssen. Lorenz: „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“

Darüber hinaus berichtete die Stadtratsreferentin vom Austausch mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises. Mit ihm zusammen habe sie Verbesserungsvorschläge zur Barrierefreiheit des neuen Hallenbads gemacht. Außerdem habe sie alle Bushaltestellen auf Ausbaumöglichkeiten überprüft und dokumentiert. Zudem erfasse sie gemeinsam mit weitere Stadträten alle öffentlichen Toiletten in Geretsried. Die Liste soll veröffentlicht werden. Bürgermeister Michael Müller (CSU) dankte Lorenz für die „stets gute Zusammenarbeit“. sw

