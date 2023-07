„Idealer Ort für Begegnungen“: Erste Ausstellung in der Städtischen Galerie in Geretsried eröffnet

Von: Andrea Weber

120 Exponate – unter anderem etwa aus Acryl- und Mischtechnik – stellt derzeit Künstler Josef Alexander Henselmann (re.) in der Städtischen Galerie aus. © web

Kürzlich wurde die erste Ausstellung in der städtischen Galerie in Geretsried eröffnet. Der international tätige Künstler Josef Alexander Henselmann zeigt als erster seine Werke.

Geretsried – Ein voller Erfolg war die erste Ausstellungseröffnung in der städtischen Galerie: Bürgermeister Michael Müller begrüßte am Freitagabend viele Gäste in der neuen Galerie an der Elbestraße. Bisher seien die dunklen Gänge im Rathaus eine Notlösung für städtische Kunstausstellungen gewesen. Müller dankte den Stadträten und dem Finanzausschuss für seine Entscheidung, die Räume von Albrecht Widmann und Kenneth Barlow, die sie erst vor gut eineinhalb Jahren als Galerie etabliert hatten, zu übernehmen. „Ein idealer Ort für Begegnung, gleich neben dem Kulturamt.“

Erste Ausstellung in der städtischen Galerie in Geretsried eröffnet

Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl ergänzte: „Wir haben den Herren versprochen, dass sie die Ausstellungen weiter begleiten. So fühlen wir uns sicher, dass wir das gemeinsam stemmen können.“ Musikalisch umrahmten die Veranstaltung die Mitglieder der Geretsrieder Musikschule Gerd Fink und Franz Hofer (beide Tenorhorn) mit bayerischer Musik, sowie die 15-jährige Sofia Kodeda im Sologesang.

Josef Alexander Henselmann präsentiert als erster seine Werke

Als erster Aussteller präsentiert an der Elbestraße der international agierende Künstler Josef Alexander Henselmann seine Werke. Zu sehen sind 120 Exponaten in Acryl-, Tusche- und Mischtechnik sowie Plastiken aus Bronze, Eisen, Messing und Holz.

Henselmann wurde 1963 in München geboren, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München und später an der Académie in Carrara, Italien. Er lebte und arbeitete im China-Town New Yorks und erhielt eine Professur in Bangalore/Indien. Diese Auslandsaufenthalte prägten den Künstler. Passend dazu heißt seine aktuelle Ausstellung „Skulpturen der Kulturen“.

Henselmanns Arbeiten sind unter anderem in der Frauenkirche oder am Münchner Flughafen zu bestaunen

Signifikant sind seine Arbeiten, unter anderem die Reliefbüste Papst Benedikts in der Frauenkirche und die Glasobjekte am Münchner Flughafen zur Geschichte der Luftfahrt. Henselmanns künstlerischer Stil hat eine technisch minimalistische Formensprache. Seine überwiegend figurativen Plastiken sind gewickelt, gefaltet, durchbrochen, kantig und rund. Es sind Menschengruppen, Paare, einzelne Figuren, die sich in zum Leben gehörenden Szenen befinden – etwa im Kampf, Glaube, Trauer, Freude, Lebendigkeit, Tod, Liebe. Viele Darstellungen weisen zudem spirituelle und sakrale Elemente auf.

Fiktive Fotomontagen in Geretsried

Um die Dimensionen seiner Objekte im öffentlichen Raum anschaulich zu machen, zeigt der Künstler ebenso fiktive Fotomontagen seiner Kunstwerke an Orten in Geretsried. Seine Acrylbilder sprechen in einer Codesprache oder in Mustern. Henselmann selbst sagt dazu: „Kunst kommt von Verkünden, aber die Kunst soll selber sprechen.“ Müsse ein Künstler danebenstehen und erklären, sei es für ihn keine Kunst.

