Geretsried startet City-Offensive

Das neue Stadtzentrum in Geretsried entwickelt sich weiter. © Hans Lippert

Baulich hat sich in Geretsrieds Stadtzentrum schon viel getan. Nun gilt es, die „Neue Mitte“ zu beleben. Aber wie? Ein Stadtmarketing soll her.

Geretsried – Mit den Wohn- und Geschäftshäusern BGZ, PulsG und Centrum 20 hat sich die Geretsrieder Stadtmitte optisch stark verändert. An der Egerlandstraße geht die Zentrumsgestaltung aktuell weiter. Die Baugenossenschaft errichtet das BGZ2, gegenüber baut die Sparkasse neu. Um die „Neue Mitte“ mit Ideen und Angeboten zu bespielen, hat das Rathaus eine „City-Offensive“ gestartet.

Die Vorberatungen seien abgeschlossen, nun gehe es an die Umsetzung, heißt es in einer Medienmitteilung der Stadt. Außerdem soll ein sogenanntes funktionsräumliches Entwicklungskonzept erarbeitet werden. Beides bezuschusst die Bayerische Städtebauförderung zu 80 Prozent mit Mitteln aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“.

Unterschiedliche Akteure an Stadtmarketing-Prozess beteiligt

Hintergrund der „City-Offensive“ ist, dass trotz der baulichen Veränderungen zwei Fragestellungen bis heute nicht final geklärt seien, so die Stadt: Warum lohnt ein Besuch der Neuen Mitte für eine Einheimische und Besucher? Und: Wie soll das Marketing für dieses und Nebenzentren wie die Sudetenstraße künftig aussehen und organisiert sein? Grundsätzliche Möglichkeiten und Anforderungen habe das beauftragte Institut für Marketing und Kommunalentwicklung „imakomm-Akademie“ aus Aalen und Stuttgart dem Rathaus aufgezeigt.

In einem nicht öffentlichen Workshop im Herbst vergangenen Jahres machten sich rund 25 Vertreter unterschiedlicher Branchen wie beispielsweise Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk, Kultur und Tourismus gemeinsam mit der Stadtverwaltung und Vertretern des Stadtrats Gedanken darüber. Beteiligt war ebenfalls der Einzelhandelsverein ProCit, der den Vorstoß begrüßt (wir berichteten).

Ideen für „Geretsrieder Initiativ-Plattform“ sollen ausgearbeitet werden

„Uns war zu Beginn wichtig, überhaupt erst einmal einen Grundkonsens zu einer Lösung gemeinsam mit unterschiedlichen Personen und Interessensgruppen zu finden – ergebnisoffen und in einem ehrlichen Diskurs“, erklärt Bürgermeister Michael Müller. Das sei gut gelungen. Der grundsätzliche Weg scheine klar zu sein. „Nun geht es darum, möglichst viele Meinungen, Anforderungen und Ideen von den Geschäftstreibenden, von Immobilieneigentümern und anderen Akteuren einzuholen und Details zur Lösung auszuarbeiten“, so der Rathauschef.

Teil dessen könnte die Gründung der „Geretsrieder Initiativ-Plattform“ sein, eine interdisziplinär besetzte Projektgruppe, die in Zukunft die gemeinsame Planung und Koordination von Aktivitäten mit dem Fokus auf die Innenstadt und die Nebenzentren angeht. Sie und damit die künftige Struktur des Stadtmarketings sollen in den kommenden Monaten detailliert ausgearbeitet werden, so die Stadt. Dabei solle es ganz konkret um mögliche Aufgaben, um Budgets oder etwa auch eine eigene Geschäftsordnung gehen.

Geretsried braucht Innenstadtstrategie

Und was hat es mit dem „funktionsräumlichen Entwicklungskonzept“ auf sich? Es werde erarbeitet, „da ein City- beziehungsweise Stadtmarketing ohne die passende Innenstadtstrategie wenig Sinn ergibt“, erklärt Verena Heiler-Loth, die das Projekt in der Verwaltung leitet.

Die „imakomm-Akademie“ liefere Daten und Vorschläge, die mit der Projektgruppe, die auch die Marketingüberlegungen begleiten wird, erarbeitet und weiterentwickelt werden sollen. „Es werden also unter anderem aktuelle Bestandsdaten erhoben und Ansiedlungspotenziale unterschiedlichster Branchen und Bereiche geprüft“, so Heiler-Loth. Damit das Ganze kein „Projekt von außen“ werde, seien mehrere Expertenrunden und Gespräche mit Einzelpersonen geplant. Ergebnisse soll es bis zur Sommerpause geben.

Bei Fragen oder Anregungen können sich Interessierte an Verena Heiler-Loth und Rebecca Geisler von der Stabsstelle „Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing & Stadtentwicklung“ wenden, E-Mail wirtschaftsfoerderung@geretsried.de.

