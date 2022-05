„Wesen der Verbundenheit“: Stefanie von Quast zeigt ihre neuen Werke

Von: Andrea Weber

Der Frauenakt in Meereswogen ist eines der Bilder, die Stefanie von Quast bis Sonntag in der Galerie an der Elbestraße ausstellt. © Andrea Weber

Stefanie von Quasts Bilder zeigen Wesen, die im Alltag unsichtbar sind. Bis Sonntag läuft die Ausstellung in der Galerie an der Elbestraße.

Geretsried – Man muss nur lange genug hinsehen, dann entstehen Wesen, die vorher nicht da waren. „Meine Aufgabe ist es, sie für Sie sichtbar zu machen“, erklärte die Malerin und Bildhauerin Stefanie von Quast bei der Eröffnung ihrer Ausstellung in der Galerie an der Elbestraße. Musikalisch umrahmt haben die Vernissage Elsa Kodeda (Gesang) und Tobias Woitun (Klavier) von der Geretsrieder Musikschule.

Entstanden sind die Arbeiten 2022. Es sind Mischtechniken auf großen Buntschiefer- und Marmorplatten. „Wesen der Verbundenheit“ nennt die Künstlerin ihre Ausstellung, die noch bis 29. Mai zu sehen ist. Danach geht’s für die Münchnerin direkt weiter zur nächsten Schau nach Krefeld. Über 20 Termine europaweit stehen für Stefanie von Quast heuer auf dem Programm.

Lebendige, harmonische Bilder

Galerist Albrecht Widmann ist begeistert, die Bilder und Skulpturen der Künstlerin in seinen Räumen zeigen zu können. „Das ist ein Aushängeschild für Geretsried.“ Anita Zwicknagl vom Kulturamt der Stadt wertschätzt die Kunst von Stefanie von Quast: „Es macht Freude, in diesen düsteren Zeiten die Lebendigkeit in den Bildern und die Harmonie der Farben zu genießen.“

Im Fokus steht der Mensch. Stefanie von Quast fasziniert schon immer die Körpersprache und die zwischenmenschliche Beziehung, „die unsichtbar fließt und ohne Worte auskommt“. Es gibt dafür keine konkreten Pinselstriche, wie der Ast eines Baumes oder das Fenster an einem Haus. Von Quast erreicht die Wirkung durch Bewegungsunschärfe, Lebendigkeit im Ausdruck und die Harmonie der Farbkomposition. In den früheren Arbeiten – Acryl auf Leinwand – waren Tanz und Musik die Themen. In den neuen Arbeiten wird der künstlerische Prozess sichtbar.

Gute Gefühle in schwierigen Zeiten

Die Oberflächenstrukturen und Farben von Buntschiefer und Marmor sind vorgegeben. Aus denen holt von Quast durch Akzentuierung, Schattierung und feine Konturen mit Öl oder Wachs Motive aus dem Stein. Natürlich ist es wieder der Mensch, das Geschöpf oder ein Wesen. So treibt ein Frauenakt in den Meereswogen auf einem hellen Marmor. Eine Dame raucht und trinkt auf schwarzem Schiefer. Ein Mädchen mit Hut, umringt von Rosen, kommt auf rotem Buntschiefer dem Betrachter entgegen. „Verspielte Blümchen sind eigentlich nicht mein Ding“, sagt die Künstlerin, aber dieser rote Stein gab es vor.

Stefanie von Quast hat Malerei und Grafikdesign in den 1980er-Jahren in München studiert und anschließend Bildhauerei in Salzburg. Sie besuchte 1996 ein Symposium für Bronzeguss im australischen Perth und erhielt Kunstpreise für ihre langjährige freischaffenden Tätigkeit. Bekannt ist sie auch für ihre skulpturalen Arbeiten mit Bronzeguss in Verbindung mit Halbedelsteinen. Zum Beispiel sitzen drei weibliche Figuren auf je einer Stehle und haben die Pumps lässig ausgezogen. Unter dem Titel „Momentan nicht erreichbar“ genießen sie das Leben. In diesen schwierigen Zeiten will die Künstlerin Freude, Verbundenheit und gute Gefühle schenken.

Info: Die Ausstellung „Wesen der Verbundenheit“ ist noch bis Sonntag, 29. Mai, zu sehen. Geöffnet ist die Galerie an der Elbestraße 27a täglich von 14 bis 18 Uhr. Weitere Infos im Internet: www.stefanie-von-quast.de.

