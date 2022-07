Geretsried-Stein: Dorfladen soll im August eröffnen

Teilen

Gauben an ihr Konzept: Die Dorfladen-Gründer Viktoria und Antonello Pedatella. © archiv

Der Dorfladen in Stein soll im August eröffnen. Dem Gründer-Ehepaar ist bewusst, dass der Ortsteil ein schwieriges Pflaster ist.

Geretsried – Lange haben sich die Steiner nach der Schließung des Penny-Markts nach einem neuen Nahversorger gesehnt. Anfang August soll ihr Wunsch Wirklichkeit werden. Viktoria und Antonello Pedatella sind dabei, in der ehemaligen Alpen-Apotheke am Tegernseeweg einen Dorfladen einzurichten. „Wir als Steiner Bürger wollen hier in erster Linie eine Einkaufsmöglichkeit für unsere Mitbürger schaffen“, sagen Viktoria (35) und ihr Mann Antonello (30).

Elektrik für Kühltheke wird gerade verlegt

Die Baugenossenschaft Geretsried (BG) als Eigentümerin der Räume hat auf Wunsch der Mieter eine Wand eingezogen. Im Moment lässt die BG die Elektrik für eine Kühltheke verlegen. Die Pedatellas haben bereits die Regale und die Körbe für Obst und Gemüse bestellt. Die Verträge mit den Lieferanten sind abgeschlossen. Am 16. Juli erfolgt die Schlüsselübergabe.

Viktoria Pedatella ist gelernte Verwaltungsfachangestellte, in Kasachstan geboren und in Stein aufgewachsen. Sie sagt, sie wisse aus vielen Gesprächen mit ihren Nachbarn und mit Kunden aus dem Kosmetikstudio am Steiner Ring, in dem sie zuvor arbeitete, wie mühsam es gerade für ältere Menschen sei, jedes Mal mit dem Bus in die Supermärkte an der Jeschkenstraße zu fahren.

Es ist uns wichtig, dass es das alles zu normalen Preisen gibt.

Auf 110 Quadratmetern Fläche wollen die Gründer deshalb ein gemischtes Sortiment aus Lebensmitteln des täglichen Bedarfs wie Nudeln, Reis, Mehl und Milchprodukten, frisch auf dem Großmarkt gekauftem Obst und Gemüse, abgepacktem, frischem Fleisch, Eiern, aufgebackenen Brötchen und Coffee to go anbieten. „Es ist uns wichtig, dass es das alles zu normalen Preisen gibt“, betont Antonello Pedatella, der hauptberuflich bei der Firma Weber in Wolfratshausen arbeitet. Darüber hinaus sollen Bio-Eier und regionale Spezialitäten das kaufkräftigere Publikum ansprechen, das in Stein neben den vielen weniger reichen Bewohnern ebenfalls lebt.

Ladenbetreiber wollen flexibel auf die Nachfrage reagieren

Antonello Pedatella hat einige Händler für griechische und italienische Feinkost aufgetan – seine Eltern stammen aus diesen beiden Ländern. Türkische Produkte sollen das Angebot ergänzen. Die Ladenbetreiber möchten jederzeit flexibel auf die Nachfrage reagieren. „Wenn wir zum Beispiel sehen, es wird mehr Bio gewünscht, richten wir uns danach“, sagt Viktoria Pedatella, die Hauptgeschäftsführerin sein wird. Zur Unterstützung wird die Familie – der ältere Sohn (16) hilft ebenfalls mit – zwei Mitarbeiter einstellen.

Jugendliche wünschen sich Getränke, die gerade „in“ sind

Im Vorfeld haben die Pedatellas eine kleine Umfrage in dem rund 2500 Einwohner zählenden Stadtteil im Süden Geretsrieds durchgeführt. Sie wollten wissen, welche Produkte besonders beliebt seien. Die Jugendlichen hätten ein paar Getränke aufgeschrieben, die wohl gerade „in“ sind, berichten die beiden. Von ihrem eigenen Sohn kennen sie das: Die Kids wollen sich schnell mal eine Cola und eine Tüte Chips holen, wenn sie mit Freunden draußen zusammensitzen. Das soll ab August wieder möglich sein.

Dem Gründer-Ehepaar ist bewusst, dass Stein ein schwieriges Pflaster ist. Vor dem Penny-Markt musste bereits ein Geschäft mit osteuropäischen Spezialitäten mangels Kundschaft schließen. Doch die beiden glauben fest an ihr Konzept von einem Laden von Steinern für Steiner, mit Liebe und Engagement geführt, nicht zu klein und nicht zu groß. „Wir wollen damit nicht reich werden. Das Geschäft soll unsere Familie ernähren“, sagt Viktoria Pedatella.

„Sehr faire“ Miete der Baugenossenschaft

Die Miete, die die Baugenossenschaft Geretsried verlangt, bezeichnet sie als „sehr fair“. Dass der Laden ein wenig versteckt hinter den Arkaden liegt, sieht sie nicht als Nachteil: „Es ist schön kühl hier im Sommer, und Stein ist ein Dorf, in dem sich der Standort ganz schnell herumsprechen wird.“

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.