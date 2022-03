Verwaltung bekommt Verstärkung: Neues Personal fürs Rathaus

Tür zum Rathaus: In der Verwaltung braucht es personelle Verstärkung. © sh

Das Geretsrieder Rathaus bekommt Verstärkung. Im Stellenplan ist neues Personal vorgesehen. Er wurde im Rahmen der Haushaltsdebatte vorgestellt.

Geretsried – Teil des Haushalts, den der Stadtrat jüngst mit 20:10 Stimmen beschlossen hat, ist der Stellenplan. Dieser sei dem Gremium eine Woche vor der Sitzung zur Verfügung gestellt worden, bemerkte Edmund Häner (FDP) in der Haushaltsdebatte. Da beides im Paket zur Abstimmung stand, bat er darum, den Plan öffentlich vorzustellen. Abteilungsleiter Helge Balbiani-Antony hatte die entsprechenden Unterlagen parat und ging detailliert die anonymisierte Liste der bei der Stadt beschäftigten Beamten und Angestellten durch.

Geretsried: Stellenplan sieht zusätzliches Personal vor

Daraus ging hervor, dass einzelne Bereiche heuer Verstärkung bekommen werden beziehungsweise bereits bekommen haben. Balbiani zufolge wurde eine zusätzliche Standesbeamtin eingestellt. Neu ist die FörNatKom-Stelle. Dahinter verbirgt sich die Beteiligung der Stadt am Bayerischen Programm zur Förderung von umwelt- und klimaverträglichen Naturerlebnis- und Naturtourismusangeboten. Darüber hinaus wird die Stabstelle für Kosten-und-Leistungsrechnung sowie Controlling aufgestockt. Diese hat wie berichtet verganges Jahr Thomas Schmid übernommen. Ihm seien mehr Aufgaben übertragen worden als zunächst angenommen, so Balbiani. Jeweils eine weitere Stelle gibt es im Sachbereich Liegenschaften, Beschaffung und am Bauhof. Die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte machen im Haushalt 2022 rund 7,1 Millionen und für Beamte 1,9 Millionen Euro aus.

Stellenplan teil des Haushaltsplans

Häner bedankte sich bei Balbiani für die Vorstellung des Stellenplans. Später betonte er in einem Post auf seiner Facebook-Seite nochmals, wie wichtig dies gewesen sei. „Ohne meine Frage nach Vorstellung des Stellenplanes 2022, welcher zwingend Bestandteil eines Haushaltsplans laut Bayerischer Gemeindeordnung ist, wäre der Haushaltsplan 2022 von 20 der 30 Entscheidungsträger im Stadtrat auch ohne einen Blick darauf zu werfen, durchgewunken worden“, schrieb er. Einige Stadträte kannten den Stellenplan wohl aber schon. Sie beschäftigten sich während Balbianis Ausführungen mit ihren Smartphones.

Teil des Haushalts ist auch der Etat der Stadtwerke. Wegen diesem Anhang stimmte Volker Reeh (Geretsrieder Liste) dem Zahlenwerk nicht zu. Er kritisierte, dass die Geschäftsführung der Stadtwerke ihren Haushalt nicht im Gremium vorstellt. Das müsse sie eigentlich. Reeh: „Ich hätte viele Fragen dazu gehabt.“ sw

