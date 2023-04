Störfall in Chemie-Unternehmen: „Zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung“

Von: Carl-Christian Eick

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren am Donnerstagnachmittag kurz nach dem Störfall bei der Firma Rudolf Chemie in Geretsried vor Ort. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach der Verpuffung bei Rudolf Chemie in Geretsried laufen die Ermittlungen zur Ursache. Der verletzte Mitarbeiter konnte die Klinik laut dem Pressesprecher der Kreisbrandinspektion wieder verlassen.

Geretsried – Der Grund für die Verpuffung, die sich wie berichtet am Donnerstag gegen 15 Uhr in einer Produktionshalle der Firma Rudolf Chemie in Geretsried ereignet hat, konnte laut Polizei „noch nicht abschließend geklärt werden“. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Geretsried unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Bei der Verpuffung war ein Mitarbeiter des Unternehmens leicht verletzt worden.

Störfall in Chemie-Unternehmen: „Zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung“

„Eine Gefahr für die Bevölkerung und die Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt, da sich der Unfall innerhalb eines abgeschlossenen Gebäudes ohne Emissionen ereignete“: Das betont ein Sprecher der Geretsrieder Polizei gegenüber unserer Zeitung. Nach Worten von Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, war es bei Produktionsarbeiten zu einer Verpuffung an einer Umfüllanlage gekommen. Das Unternehmen an der Altvaterstraße, das im vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag feierte, stellt Textilhilfsmittel und Spezialchemikalien her.

Unfallopfer konnte das Krankenhaus am Abend wieder verlassen

Kollegen des Unfallopfers brachten den Verletzten laut Kießkalt unter eine Notdusche und entkleideten ihn anschließend, „um ihn von den Chemikalien zu befreien, wie es die betriebsinternen Abläufe für solche Zwischenfälle vorsehen“. Zudem setzten die Mitarbeiter sofort einen Notruf ab. „Nach den Vorgaben für einen Störfallbetrieb liefen diese Maßnahmen vorbildlich und vollumfänglich ab“, bilanziert der Sprecher der Kreisbrandinspektion.

Das Unternehmen richtete kurz nach Eintreten des Störfalls einen Krisenstab ein, der „mit den Vertretern von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im engen Austausch stand“. Der bei dem Unfall verletzte Mitarbeiter konnte das Krankenhaus laut Kießkalt am frühen Donnerstagabend wieder verlassen.

Als sehr positiv zeigte sich die Zusammenarbeit von allen Organisationen und dem Krisenstab der Firma, wie es die Vorgaben im Störfallplan vorsehen. Regelmäßige gemeinsame Übungen und Begehungen konnten hier zu einem positiven Einsatzverlauf beitragen.

Nach der Analyse der Stoffe, die bei der Verpuffung miteinander reagiert hatten, reinigte die Feuerwehr die Produktionshalle. „Das Abwasser wurde in Löschwasserrückhaltebecken aufgefangen und wird von der Firma Rudolf untersucht“, berichtet Kießkalt. Sein Fazit: „Als sehr positiv zeigte sich die Zusammenarbeit von allen Organisationen und dem Krisenstab des Unternehmens, wie es die Vorgaben im Störfallplan vorsehen.“

Im Einsatz waren unter anderem 70 Einsatzkräfte zahlreicher Feuerwehren, zehn Mitglieder der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung sowie Vertreter der Kreisbrandinspektion. Der Rettungsdienst war laut Kießkalt „in der Spitze mit 40 Einsatzkräften inklusive Einsatzleitung vor Ort“. (cce)

