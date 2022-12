Unermüdlicher Einsatz: Südostdeutsche Landsmannschaft gedenkt Jakob Bleyer

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gedenken: Die Südostdeutsche Landsmannschaft mit ihren Gästen am Dr. Bleyer-Denkmal an der Ecke Maiglöckchenweg/Tulpenstraße. © sh

Die Südostdeutsche Landsmannschaft gedenkt Jakob Bleyer. Er wird für sein Engagement für die Deutschen in Ungarn bis heute hoch geachtet.

Geretsried – Er wird für sein Engagement für die Deutschen in Ungarn bis heute hoch geachtet: Jakob Bleyer, von 1919 bis 1920 ungarischer Minister für nationale Minderheiten. Zu seinen Ehren legte die Südostdeutschen Landsmannschaft um ihren Vorsitzenden Reinhold Mayer gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn ein Gesteck am Gedenkstein an der Ecke Tulpenstraße/Maiglöckchenweg nieder.

Geretsried: Deutsche Volksgruppen in Ungarn verdanken Jakob Bleyer viel

Bleyer, der 1874 als Sohn einer Bauernfamilie in Tscheb (heute Celarevo, Serbien) geboren wurde, beklagte als Nationalitätenminister, dass 70 Prozent der ungarndeutschen Jugend nicht oder nur wenig Deutsch lesen oder schreiben könne. Er wies wiederholt auf die minderheitenfeindliche Schulpolitik und die Magyarisierungs-Tendenzen des ungarischen Staats hin.

Bleyer gelang es gegen alle Widerstände, die deutschen Volksgruppen in Ungarn zu vereinen. „Dass unsere donauschwäbisch-ungarndeutsche Kultur, unsere Sitten und Bräuche auch heute noch an die nächste Generation weitergegeben werden kann, verdanken wir nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz Jakob Bleyers“, so Mayer in seiner Rede.

Geretsried benennt Ungarnsiedlung in Dr.-Bleyer-Siedlung um

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Familien aus Ungarn, vor allem aus Pusztavám, als Vertriebene nach Geretsried. Im Laufe der Zeit wurden sie in der sogenannten Ungarnsiedlung heimisch. „Die Tulpenstraße war sozusagen unsere Schlagader, der Wenus-Parkplatz unser Herz“, erzählte Mayers Frau und Stadträtin Sabine Gus-Mayer. Ein kleines Einkaufszentrum entstand in dem Viertel, mit Drogerie, Kurzwaren, Lebensmittelgeschäft und Metzgerei. „In den Kurzwarenladen bin ich immer mit meiner Großmutter gegangen“, so Gus-Mayer. „Ich erinnere mich, dass sie mir hier oft ein Spitzentaschentuch gekauft hat.“

Die Geschäfte verschwanden im Laufe der Zeit. 1956 beantragte der damalige Gemeinderat Josef Stammler, die Ungarnsiedlung offiziell in Dr.-Bleyer-Siedlung umzubenennen. Dem Ansinnen wurde stattgegeben.

Im Ortszentrum von Pusztavám gibt es übrigens seit September 2014 einen Geretsried-Park. Beide Orte verbindet eine offizielle Städtefreundschaft.

