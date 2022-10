Trauer um Klaus Köhler: Er war „ein absoluter Glücksfall“

Von: Susanne Weiß

Klaus Köhler ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das Archivfoto erinnert an den Moment, als er als Vorstand des Tennisclubs die lang ersehnte nachträgliche Baugenehmigung für den Vereinssitz bekommen hat. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Bauingenieur Klaus Köhler hat sich an vielen Stellen in Geretsried eingebracht. Nicht nur beruflich. Zwei Vereine verdanken ihm viel.

Geretsried – Die Fahne des Tennisclubs weht auf halbmast. Der Verein trauert um seinen ehemaligen Vorsitzenden Klaus Köhler. Er ist im Alter von 78 Jahren plötzlich verstorben. Das Clubhaus am Isardamm erinnert für immer an ihn – und nicht nur dort hat Köhler Spuren hinterlassen. Er bleibt vielen Geretsriedern im Herzen.

Seit etwa einem Jahr trägt der Vereinssitz am Isardamm den Namen „Klaus Köhler Clubhaus“. Die anderen Mitglieder hatten den Geretsrieder mit einem entsprechenden Schild über dem Eingang beim Herbstfest überrascht, um ihm zu zeigen, wie viel ihm der Verein zu verdanken hat. „Er war sehr gerührt“, sagt Axel Freitel rückblickend.

Geretsried: Tennisclub und Fußballfreunde trauern um Klaus Köhler

Zehn Jahre lang stand Köhler an der Spitze des Tennisclubs, als er 2021 den Vorsitz des „hervorragend geführten Vereins“ an Freitel übergab. In seiner Amtszeit packte der Geretsrieder ein Problem an, das seit Jahrzehnten schlummerte. Die Erweiterung des Clubhauses war ein Schwarzbau, und die nachträgliche Genehmigung hing an der für den Verein viel zu teuren Sicherung des benachbarten Isarhochufers. Dank einiger kluger Schachzüge beendete Köhler die Ungewissheit. Über seinen Kampf gegen die Windmühlen der Behörden berichtete sogar das ZDF. „Er war ein absoluter Glücksfall für den Tennisclub“, sagt Ingo Lutze, Köhlers damaliger Stellvertreter.

Mit seinem Einsatz machte Klaus Köhler den Tennisclub zukunftssicher. „Er brachte viele Ideen ein, nicht nur im technischen Sinne“, erinnert sich Lutze. Dabei habe der Geretsrieder immer alle im Verein mit eingebunden. „Er war sehr kooperativ. Es war eine gute Zeit.“ Mit Köhler als Vorsitzendem stieg die Mitgliederzahl von 225 auf 380. „Er hat den Verein weit gebracht mit seinem Enthusiasmus“, zeigt sich Axel Freitel dankbar.

„Er war ein sehr sozialer Mensch, der sich selbst nie übervorteilt hat.“

Mit 18 Jahren war Klaus Köhler als DDR-Flüchtling ins Lager Stein gekommen. Sich einer schwierigen Situation nicht zu ergeben, sondern sich durchzukämpfen, das zog sich durch sein Leben. Und das tat er, ohne die Ellbogen einzusetzen. „Er war ein sehr sozialer Mensch, der sich selbst nie übervorteilt hat. Er hat immer etwas zurückgegeben“, sagt sein Sohn Thomas.

Köhler fing als Hilfsarbeiter bei der Firma Sachers & Krämmel an, meisterte den Weg zum studierten Bauingenieur und machte sich später selbstständig. Neben Projekten für die Stadt und die beiden Baugenossenschaften realisierte er viele Einfamilienhäuser in der Umgebung. „Er wollte das Optimum für die Leute rausholen“, sagt Thomas Köhler, der das Büro seines Vaters seit dem Jahr 2008 weiterführt.

Freunde kickten auf einer Wiese - und gründeten einen Verein

Neben dem Beruf und seiner Familie – Klaus Köhler hat vier Kinder mit seiner ersten Frau mit Sibylla und zwei Stiefkinder mit seiner zweiten Frau Irene sowie zehn Enkelkinder – engagierte er sich bei den Freien Wählern. Und einen großen Stellenwert in seinem Leben nahm auch der Fußball ein. In den 1960er-Jahren kickte er mit ein paar Freunden auf den Wiesen am Königsdorfer Berg. Aus den unregelmäßigen Treffen bildete sich schnell eine ernstzunehmende Mannschaft, und die Männer riefen die Fußballfreunde Geretsried (FFG) ins Leben – mit Köhler als Gründungsvorstand. Auch als er wegen des geringeren Verletzungsrisikos zum Tennis wechselte, blieb er dem heute 500 Mitglieder zählenden Verein als Ehrenmitglied und größter Fan verbunden.

„Seine Leidenschaft und enormes Engagement prägen unseren Verein bis heute“, bilanziert FFG-Vorsitzender Patrick Verbaast. Für seinen unermüdlichen Einsatz als Spieler, Trainer und Interessenvertreter „sind wir ihm auf ewig dankbar“. sw

Info

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 21. Oktober, um 12 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Geretsrieder Friedhof statt. Die Familie bittet höflich darum, von Beileidsbekundungen abzusehen. Statt freundlich zugedachter Blumen und Kränze steht eine Spendenbox zugunsten der „Tabaluga Kinderstiftung“ in Tutzing bereit.

