Nach Urteil: Lokaler Tennisclub hat Mitleid mit Tennis-Legende Boris Becker

Mit 17 hechtet Boris Becker einem Ball in Wimbledon hinterher. Heute sitzt er im Gefängnis. © Rüdiger Schrader/dpa

Für den Tennisclub-Vorsitzenden Axel Freitel war Boris Becker ein sportliches Vorbild. Jetzt sitzt die Tennis-Legende im Gefängnis. Ist das gerechtfertigt?

Geretsried – Boris Becker sitzt im Gefängnis. Der ehemalige Tennis-Star wurde am Freitag in London zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Verschleppung eines Insolvenzverfahrens und Verheimlichung von Besitztümern verurteilt. Bei guter Führung muss der dreimalige Wimbledon-Sieger mindestens 15 Monate absitzen. Ist das Urteil aus Sicht eines Becker-Fans gerechtfertigt oder zu hart? Wir sprachen mit dem Vorsitzenden des Tennisclubs (TC) Geretsried, Axel Freitel (51).

Herr Freitel, können Sie sich erinnern, wo sie am 17. Juli 1985 waren, als der damals 17-jährige Boris Becker zum ersten Mal sensationell das Tennisturnier von Wimbledon gewann?

Axel Freitel: Ja, ich kann mich sehr gut an diesen Sonntag erinnern. Ich war 14 und bestritt ein Auswärts-Punktspiel für meinem damaligen Verein, den TSV Forstenried. Mein Gegner und ich waren gerade mit dem ersten Satz fertig. Im Clubraum lief natürlich das Wimbledon-Finale im Fernseher. Als plötzlich alle von den Tennisplätzen nach drinnen verschwanden, vereinbarten mein Gegner und ich, unser Match auf einen Nachmittag in der darauffolgenden Woche zu verschieben – und ebenfalls Becker gegen Kevin Curren zu schauen.

Axel Freitel, Vorsitzender TC Geretsried © tal

Sie waren ein großer Fan von Boris Becker?

Axel Freitel: Auf jeden Fall! Mit acht, neun Jahren fing ich an, Tennis zu spielen. Mein erstes großes Vorbild war Björn Borg. Und dann war ich wie alle von Boris und Steffi Graf begeistert. Beckers Kampfgeist und seine unendliche Leidenschaft zeichneten ihn aus. Er hat ein verloren geglaubtes Match noch oft gedreht, das war einfach irre. Später beeindruckten mich seine Expertise und sein Auftreten als Kommentator.

Die beiden Deutschen haben einen absoluten Boom im „weißen Sport“ ausgelöst. Wissen Sie, ob das auch für den TC Geretsried und dessen Mitgliederentwicklung galt?

Axel Freitel: Ja, das weiß ich von meinem Vorgänger Klaus Köhler und anderen älteren TC-Mitgliedern. Der Verein verlangte in den 1980er-Jahren eine Aufnahmegebühr plus zwei Bürgen, die dafür einstanden, dass ein Neumitglied auch seine Jahresbeiträge bezahlen konnte. Tennis war zu dieser Zeit noch ziemlich elitär. Trotzdem kletterten die Mitgliederzahlen nach oben.

„Bum-Bum-Boris“ hat viel bewegt im Tennis und stark zum Ansehen Deutschlands in der Welt beigetragen. Empfinden Sie nach seinem tiefen Fall Mitleid mit ihm?

Axel Freitel: Ehrlich gesagt ja. Ich glaube, er hatte nach dem Ende seiner aktiven Karriere die falschen Berater an der Seite. Die ganze Patchwork-Familiensituation hat zu seiner finanziellen Schieflage beigetragen. Die Justiz wollte wohl ein Exempel an ihm statuieren, nach dem Motto: Einen Promi-Bonus gibt es für Becker nicht. Bei Uli Hoeneß war das ähnlich.

„Eine Geldstrafe hätte meiner Meinung nach gereicht“

Ist das Urteil aus Ihrer Sicht zu hart?

Axel Freitel: Eine Geldstrafe hätte meiner Meinung nach gereicht. Becker hat doch eh schon alles verloren. Klar, er hätte von Anfang an seine wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen müssen, statt sich immer weiter reinzureiten. Ich hoffe, er hat mit der Berufung gegen das Urteil Erfolg und seine Haftzeit endet möglichst bald. Ich weiß: Wer kein leidenschaftlicher Tennisspieler und Tennisfan ist, mag das anders sehen.

Hat der Tennis-Nachwuchs von heute Idole?

Axel Freitel: Sicher nicht in dem Maß wie wir damals. Die Jüngeren eifern eher Mama und Papa nach (lacht). Die Älteren finden zum Beispiel Alexander Zverev gut. Wir haben hier im Club ein TV-Abo für die ATP-Turniere. Wichtige Spiele schauen wir oft zusammen an. Auch wenn heute die Legenden wie Becker und Graf fehlen, hat der TCG keinerlei Nachwuchsprobleme. Tennis ist nach Fußball und Turnen immer noch die drittbeliebteste Sportart in Deutschland.

Tanja Lühr

