The Voice of Geretsried wird gesucht

Das Liedermacher-Festival in Geretsried geht in die siebte Runde. Am Freitag, 22. November, stehen Schorschi Unterholzner, Ramon Bessel, Tim Köhler, Fred Ape und Helga Brenninger auf der Bühne.

Geretsried – Diese fünf Liedermacher hat die Festival-Jury aus elf Bewerbern ausgesucht, berichtet Anita Zwicknagl vom städtischen Kulturamt. Außer Konkurrenz spielt Willi Sommerwerk, der zu Beginn Reinhold-Mey-Lieder singt.

+ Als einzige Frau beteiligt sich Helga Brenninger aus Dorfen bei Erding beim Liedermacher-Festival. © erwino.com Schorschi Unterholzner ist der einzige Teilnehmer aus dem Landkreis. Der 25-Jährige kommt aus Ascholding. „Ich mache schon seit langer Zeit eigene Lieder“, sagt Unterholzner. Auf Bairisch singt er über Freundschaft, Liebe und Situationen, die er selbst erlebt hat. Dazu spielt er Gitarre. Das Instrument lernte er bei Dorothée von Heydebrand an der Musikschule Geretsried, gleich neben seiner Schule, dem Gymnasium.

+ Fred Ape reist aus Dortmund an. © Stephan Schütze Nach dem Abitur absolvierte Unterholzner in Wolfratshausen eine Ausbildung zum Autosattler und nahm seine Gitarre länger nicht mehr zur Hand. „Vor zwei Jahren hat es mich wieder gepackt“, erinnert sich Unterholzner. Inzwischen macht er professionell Musik. Er studiert Gitarre an der Musikhochschule in München und unterrichtet das Instrument an der Musikschule Vaterstetten. Seine erste eigene CD bringt er im Dezember raus. Die Lieder hat er bereits häufiger bei Open-Stages präsentiert. Und das ist nicht die einzige Bühnenerfahrung: Lesungen seines Vaters, dem Krimiautor und Veterinär Georg Unterholzner, begleitete er musikalisch und spielte bei dessen „Krusical“ mit. „Ich hab nie das Riesen-Lampenfieber gehabt. Mal schauen, wie es am Freitag ist“, meint er.

+ Ramon Bessel aus Heimstetten spielt Klavier. © C. Hess Unterholzners Konkurrenten sind ebenfalls „keine Voll-Laien“, so Zwicknagl. Helga Brenninger aus Dorfen bei Erding ist Gitarrenlehrerin. Fred Ape aus Dortmund tritt seit 40 Jahren auf. Vokalpianist Ramon Bessel aus Heimstetten bei München hat bereits mehrere Preise gewonnen. Ud Tim Köhler aus Breitengüßbach (Kreis Bamberg) sitzt immer wieder bei Festivals am Klavier.

Die Stadt Geretsried gibt Künstlern, die in ihrer Muttersprache singen, seit 2006 im zweijährigen Rhythmus die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu beweisen. Bürgermeister Michael Müller bezeichnet das Liedermacher-Festival daher als Tradition. Diesmal findet der Abend nicht in der Aula der Karl-Lederer-Grundschule statt, sondern in den Ratsstuben. Dort stehe einfach schon ein Flügel, so Zwicknagl.

Auch wenn heuer mit elf Bewerbungen weniger als sonst – zuletzt waren es 30 – eingegangen sind, „hatten wir eine gute Auswahl“, so Zwicknagl. Die traf sie mit den anderen Jury-Mitgliedern, Hans Ketelhut, Volker Witte, Günter Wagner und Claudia Köstler. Sie vergeben am Freitag auch einen Zusatzpreis in Höhe von 200 Euro. Über den ersten bis fünften Platz, für die die Liedermacher zwischen 1000 und 100 Euro bekommen, entscheidet das Publikum.

Info

Das Liedermacher-Festival beginnt am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in den Ratsstuben. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Vorbestellung per E-Mail an anita.zwicknagl@geretsried.de oder Telefon 0 81 71/6 29 81 61.

sw

