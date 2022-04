Trachtengruppe kommt mit Pusztabude auf den Juni-Markt

Viele Aktivitäten geplant

Von Doris Schmid

Die Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn legt wieder los. Einige Aktivitäten stehen im Kalender - vom Maitanz bis zur beliebten Pusztabude.

Geretsried – Nach drei Jahren Zwangspause trafen sich die Mitglieder der Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn zu ihrer Hauptversammlung mit Neuwahlen. Vize-Vorsitzender Franz Wagner stellte sich aus gesundheitlichen Gründe nicht mehr zur Wahl.

Laut Mitteilung von Vereinschef Karl Raminger stehen heuer im Kalender der Trachtengruppe einige Termine. Los geht’s bereits am nächsten Wochenende mit dem Maitanz der Egerländer Gmoi auf dem Karl-Lederer-Platz. Vom 20. bis 22. Mai nehmen die Mitglieder an einem Tanz-Workshop zusammen mit der Trachtengruppe der Deutschen aus Pusztavám in Ungarn und der Volkstanzgruppe aus Nickelsdorf in Österreich teil. „Der Workshop wird gemeinsam mit dem Verein für Städtefreundschaften organisiert“, so Raminger.

Trachtengruppe plant Trauben- und Schwabenball

Am 11. und 12. Juni beteiligt sich die Trachtengruppe am Juni-Markt der Stadt mit ihrer Pusztabude. Am 3. September soll wieder ein Siedlungsfest stattfinden. Im Verbund mit der Südostdeutschen Landsmannschaft will die Trachtengruppe am 1. Oktober den Traubenball organisieren, und für den 11. Februar 2023 ist der Schwabenball geplant.

Bei den Neuwahlen bestätigten die Anwesenden Karl Raminger als Vorsitzenden. Zu seiner neuen Stellvertreterin wurde Karolin Hodolitsch gewählt. Schriftführer ist Tobias Jantschek, seine Stellvertreterin Renate Jantschek. Das Amt des Kassiers liegt in den Händen von Gerhard Teubert, Stellvertreterin ist Eva Teubert, und die Tanzgruppen leiten Astrid Völler und Fabiana May. Zu Beisitzer wurden Andreas Ferstl, Christian Deglmann und Helmut Hodolitsch gewählt. Als Kassenprüfer fungieren Manfred Dudek und Christian Schindler. nej

