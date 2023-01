Geretsried: Musik, Tanz und ein geschmückter Rosmarinstrauch

Von: Doris Schmid

Wer bekommt den Rosmarinstrauch? Dieses Geheimnis wird erst auf dem Schwabenball am 11. Februar gelüftet. © HL/Archiv

Nach zwei Jahren Pause findet am 11. Februar in Geretsried wieder der Schwabenball statt. Karten für das Schwarz-Weiß-Ereignis gibt es im Vorverkauf.

Geretsried – Nach zwei Jahren Pause ist die Sehnsucht bei den Mitgliedern der Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn und der Banater Schwaben groß, endlich wieder in großem Rahmen miteinander zu feiern. Am Samstag, 11. Februar, ist es soweit: Dann kann endlich wieder der Schwabenball ausgerichtet werden. Die Wiederauflage des Schwarz-Weiß-Balls jährt sich heuer übrigens zum 71. Mal. Veranstaltet wird er im großen Saal der Ratsstuben.

Wir freuen uns auf jeden, der Lust zum Feiern und Tanzen hat.

„Als Vorbild der Landesschwabenbälle aus Budapest hat schon 1947 der erste Landesschwabenball der Deutschen aus Ungarn in München stattgefunden“, berichtet Karl Raminger aus der Historie. „Die Deutschen aus Ungarn aus Geretsried haben drei Jahre später, also 1950, ihren ersten Schwabenball organisiert.“ Nach Flucht und Vertreibung waren die Zeiten damals schwierig, aber der Zusammenhalt der Leute und die Lust zum Feiern sei groß gewesen. 1997 ging der Landesschwabenball im Schwabenball der Geretsrieder auf.

Normale Abendgarderobe reicht aus

Auch wenn die Besucherzahlen vor der Corona-Pandemie gesunken seien, wollen die Veranstalter den Traditionsball weiterhin pflegen. „Unser Schwabenball ist ein Schwarz-Weiß-Ball, kein Faschingsball“, erklärt der Geretsrieder und Chef der Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn. Normale Abendgarderobe sei ausreichend. Für Speis und Trank sorgen die Wirte der Ratsstuben.

Auf dem Programm steht zunächst der Einmarsch der Trachtengruppe mit einem großen und mit bunten Bändern geschmückten Rosmarinstrauch. Anschließend folgen Tanzvorführungen der Trachtengruppe. Vor allem die Trachten der Frauen sind sehenswert. Nur zu festlichen Anlässen werden die wertvollen Kleider aus dem Schrank geholt. Danach werde eine verdiente Person mit dem Rosmarinstrauch geehrt, so Raminger. Anschließend ist die Tanzfläche frei für alle. „Walzer, Polka, Tango, Foxtrott: Alles, was Standard und Latein ist, wird getanzt“, kündigt der Geretsrieder an. Die passende Tanzmusik spielt die Sunshine-Band. Das Duo sorge für Stimmung und passe sich ans Publikum an. Das Ende des Balls ist für 1 Uhr geplant. Raminger: „Bei Bedarf geht’s auch länger.“

Kartenreservierungen

Der Schwabenball beginnt am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr in den Geretsrieder Ratsstuben. Einlass ist ab 19 Uhr. Kartenreservierungen nehmen Karl Raminger (Telefon 0 81 71/2 74 87, E-Mail karlraminger@onlinehome.de) und Stefan Rieder (Telefon 0 81 71/8 14 78) entgegen. Der Eintritt kostet 15 Euro pro Person. Raminger: „Wir freuen uns auf jeden, der Lust zum Feiern und Tanzen hat.“

