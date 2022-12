Endlich wieder live: Mixed Voices und Bunkerblasmusik locken viele Zuhörer an

Von: Andrea Weber

Heiteres und Besinnliches hörten die Besucher beim Konzert von Mixed Voices und Gartenberger Bunkerblasmusik in der Pfarrkirche Maria Hilf. © hans Lippert

Die Mixed Voices und die Bunkerblasmusik haben mit ihrem traditionellen Weihnachtskonzert wieder viele Zuhörer angelockt. Es konnte wieder live stattfinden.

Geretsried – Im vergangenen Jahr nur im Stream, heuer wieder live: Das traditionelle Weihnachtskonzert mit dem Vocalensemble Mixed Voices und der Gartenberger Bunkerblasmusik in der Pfarrkirche Maria Hilf in Geretsried lockte am Sonntag viele Besucher an. Zum Konzertbeginn um 15.30 Uhr war fast kein Platz mehr zu ergattern. Um 18 Uhr wurde das Konzert ein zweites Mal geboten.

Geretsried: Traditionelles Weihnachtsvonzert von Mixed Voices und die Bunkerblasmusik

Es war wie auf allen Christkindlmärkten im Landkreis das gleiche Bild: Die Menschen haben Sehnsucht nach solchen Festlichkeiten, bei denen sie sich wieder treffen können. „Es ist ein schönes Gefühl, dass wir für jeden Einzelnen von Euch und für uns singen und spielen dürfen“, begrüßte Ludwig Schmid das Publikum, Er führte mit amüsanten Weihnachtsgeschichten und nachdenklichen Worten durch das Konzertprogramm.

Und das begann festlich. In drei Blöcke unterteilt, veränderte sich der Klang der Musik ins Heitere und schließlich ins Besinnliche, immer im Wechsel zwischen Chor und Orchester. Viele bekannte Weihnachtslieder, wie „Es wird scho glei dumpa“ und „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ oder „Wonderful Time“ – ein typisch swingender Christmas-Song, der so an die bonbonfarbige Weihnachtsfilmwelt aus den Staaten erinnerte.

„Oh du Fröhliche“ beendet das Weihnachtskonzert traditionell

Nur ein Lied fehlte noch: „Stille Nacht, heilige Nacht“ – denn, so erklärte Ludwig Schmid, das dürfe nur am Heiligen Abend gesungen werden. „Kommt am 24. um Mitternacht zum Geretsrieder Rathaus und singt mit uns“, lud er die Besucher zum traditionellen Auftritt der Bunkerblasmusik ein. Wer ein Instrument spielt und Noten möchte, solle sich bei ihm melden.

Das Weihnachtskonzert unter der Leitung von Roland Hammerschmid war ein Hochgenuss an musikalischer Vielfalt und kunstvoller Mehrstimmigkeit. Bekannte Weihnachtslieder ausgewöhnlich interpretiert. „Geht’s in Euch und lasst das Gefühl in Euch rein. Genießt die Zeit, denn ihr wisst nicht wie es weitergeht.“ Schmid fand auch ernste Worte zur Weltsituation. „Seid mit dem zufrieden, was ihr habt, denn das darf man auch schätzen.“

Bevor das Konzert traditionell mit dem „Oh du Fröhliche“ endete, in dem die Chormitglieder einen Kreis um den Kirchenraum mit Kerzenlicht bildeten, gab es noch eine Premiere: Zum ersten Mal spielten die Mixed Voices und die Bunkerblasmusik gemeinsam einen schwungvollen und groovigen Song: „Kimm guat hoam.“ web

