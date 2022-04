Geretsried: Trägerverein freut sich über personelle Unterstützung

Von: Doris Schmid

Neu im Team: (vorne v. li.) Andrea Münchberger, Matthias Semke und Johanna Schultes mit Kerstin Halba (Vorsitzende) und Rudi Mühlhans (Geschäftsführer) vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried. Nicht im Bild ist der vierte Neuzugang Anja Neyses. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Über vier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freut sich der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit. Drei von ihnen studieren in Benediktbeuern.

Geretsried – Sie studieren Soziale Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern und absolvieren derzeit ihr Praxissemester beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA). Für Geschäftsführer Rudi Mühlhans ist das „ein Glücksfall“. Zusammen mit Vereinschefin Kerstin Halba stellte er die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstag der Presse vor.

Drei Praktikanten unterstützen das Team

Praktikantin Johanna Schultes stammt aus der Nähe von Würzburg. Sie ist überwiegend im Jugendzentrum Saftladen im Einsatz, aber auch im Jugendtreff Ein-Stein und an der Mittelschule im Bereich gebundene Ganztagsschule in einer Arbeitsgruppe. „Es geht vor allem darum, die Klassengemeinschaft zu stärken“, erklärte die 22-Jährige, die in ihrer Freizeit gerne draußen ist und Gitarre spielt. Ihr erster Eindruck von den Jugendlichen in Geretsried: „Hier wird gern gefeiert.“

Auch Matthias Semke absolviert sein Praktikum beim TVJA. Der 23-Jährige ist bereits seit knapp zwei Monaten mit dabei und überwiegend im Ein-Stein anzutreffen. Wie seine Kommilitonin ist auch er an der Mittelschule tätig, und zwar in der offenen Ganztagsschule, meist in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe. Ihm sei daran gelegen, den Kindern und Jugendlichen möglichst vielseitige Angebote zu machen, sagte der gebürtige Russe. Semke kam im Alter von sechs Jahren nach Deutschland. Seine Muttersprache helfe ihm bei seiner Arbeit im Jugendtreff. Im Ortsteil Stein ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit osteuropäischen Wurzeln besonders hoch.

Ebenfalls praktische Erfahrung beim TVJA sammelt Anja Neyses, die in Benediktbeuern Soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert und bei der Vorstellung nicht anwesend war. Im Rahmen ihres Praktikumssemesters unterstützt die Geretsriederin das Quartiersmanagement am Johannisplatz, am Neuen Platz und in Stein. Zusätzlich ist die studierte Juristin in der offenen Ganztagsschule an der Mittelschule im Einsatz. Laut Mühlhans ist die gebürtige Kölnerin beim TVJA kein unbekanntes Gesicht: „Vor zehn Jahren war sie schon einmal Mitarbeiterin beim Trägerverein.“

Weiter Schulbegleiterin eingestellt

Neu im Team ist auch Andrea Münchberger, und zwar als Schulbegleiterin. Die vierfache Mutter begleitet im Sozialraum Mitte ein Kind mit Unterstützungsbedarf während des Unterrichts. „Das macht mir unglaublich viel Freude“, sagte die Wolfratshauserin. Für Geschäftsführer Mühlhans ist Münchberger ein „doppelter Glücksfall“, denn die 41-Jährige ist von Beruf Erzieherin.

