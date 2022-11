Trägerverein führt Quartiersmanagement weiter

Von: Susanne Weiß

Teilen

Am Johannisplatz aktiv: (v. li.) Anja Neyses, Natascha Siebert und Tini Schwarm vor dem Quartierstreff. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Stadtrat hat den Auftrag fürs Quartiersmanagement für die nächsten zwei Jahre vergeben. Die Kosten steigen auf gut 291 000 Euro im Jahr.

Geretsried – Das Quartiersmanagement bleibt in der Verantwortung des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) Geretsried. Die Stadt hatte die Leistung turnusgemäß neu ausgeschrieben, der TVJA gab als einziger ein Angebot ab und wurde in der jüngsten Sitzung einstimmig vom Stadtrat beauftragt. Der Vertrag läuft für die nächsten zwei Jahre und kann danach ohne neue Ausschreibung um weitere zwei Jahre verlängert werden.

Geretsried: Trägerverein hat mit Quartiersmanagement schon viel erreicht

Der TVJA betreut seit Anfang an, also seit 2010 das Quartiersmanagement. Es ist Teil des Bund-Länder-Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, früher „Soziale Stadt“. Geretsried hat drei Sanierungsgebiete: den Neuen Platz, den Johannisplatz und den Stadtteil Stein. TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans berichtete dem Stadtrat, was bisher erreicht werden konnte.

Fünf Mitarbeiter sind in den Sanierungsgebieten im Einsatz, aufgeteilt sind ihre Kapazitäten in eine Vollzeitstelle in Stein, 15 Stunden am Johannisplatz und fünf Stunden am Neuen Platz, also insgesamt eineinhalb Stellen. „Es sind lauter Leute, die einen tollen Job machen“, lobte Mühlhans das Team.

Engagierte Bürger machen ihren Stadtteil schöner

Rund um und im Quartierstreff in Stein finden regelmäßig Feste, Veranstaltungen und andere Angebote statt. Vieles laufe inzwischen mit Kooperationspartnern oder von Menschen für Menschen im Quartier, so Mühlhans. Das Thema Nahversorgung habe den Stadtteil lange beschäftigt, nachdem der einzige Supermarkt geschlossen hatte. Seit Kurzem gibt es den „Dorfladen Stein“ in der ehemaligen Apotheke. „Wir hoffen, dass er lange erhalten bleibt“, so der TVJA-Geschäftsführer.

Einen Quartierstreff gibt es inzwischen auch am Johannisplatz. Dessen Eröffnung in diesem Jahr sei eine Qualitätssteigerung gewesen. „Man hat sofort gemerkt, dass der Ort sehr wichtig für die Leute ist“, berichtete Mühlhans. Die generationenübergreifenden Begegnungen würden sich positiv entwickeln. Ziel sei, dass möglichst viel in Eigeninitiative entsteht, deswegen gibt es in den Sanierungsgebieten Quartiersbeiräte. „Es braucht immer etwas Anschub, aber es wird wachsen.“ Stattgefunden hat bereits ein Ramadama, und es gibt ein Seniorencafé.

„Wir sind auf einem guten Weg“

Engagierte Bewohner gibt es ebenfalls am Neuen Platz. Hier sei aufgrund der begrenzten Kapazitäten nur Basisarbeit vonseiten des TVJA möglich. Umso mehr würden sich Bürger einbringen, etwa Sammelbehälter für Zigarettenkippen anbringen und das Projekt „Essbare Stadt“ betreuen. „Wir sind auf einem guten Weg“, bilanzierte Mühlhans.

Bislang veranschlagte der TVJA das Quartiermanagement mit Kosten in Höhe von 230.000 Euro pro Jahr. Durch Tariferhöhungen und der Großraumzulage sind es künftig gut 291 000 Euro. „Es ist leider Realität, dass die Kosten steigen. Jeder muss bezahlt werden“, argumentierte Mühlhans. Er gab dem Stadtrat außerdem mit auf den Weg, dass für eine erfolgreiche Arbeit im Quartier eine leistungsfähige Verwaltung, bedarfsgerecht ausgestattete Quartierstreffs und die Einbindung weiterer Nutzungsarten sowie Ausschöpfung weiterer Fördermöglichkeiten notwendig seien.

sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.