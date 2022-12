Vorzeigeprojekt für Integration kommt aus Geretsried

Von: Susanne Weiß

Akteure aus der Integrationsarbeit und Bürgermeister aus ganz Deutschland nahmen an dem Vernetzungstreffen in Nürnberg teil, bei dem Hannah Schreyer und Rudi Mühlhans vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit in Geretsried den Mehrwert der Integrationsstelle „Integration aktiv“ für die Stadt erläuterten. Praxisworkshop mit anschließender Podiumsdiskussion Kommune führte das Projekt erfolgreich fort © Privat

Das BAMF hat Trägerverein und Bürgermeister zum Vernetzungstreffen eingeladen. Sie stellten „Integration aktiv“ als Vorzeigeprojekt vor.

Geretsried – Es ist ein Erfolgsmodell, das seinesgleichen sucht: Seit zehn Jahren gibt es mit der Koordinationsstelle „Integration aktiv“ (IAG) einen Ansprechpartner für Zugewanderte, Bürgerinnen und Bürger sowie Netzwerkpartner. Auf Einladung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellten Bürgermeister Michael Müller, Hannah Schreyer und Rudi Mühlhans vom Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) das Geretsrieder Vorzeigeprojekt in Nürnberg vor.

Geretsried: Trägerverein präsentiert „Integration aktiv“ als Vorzeigeprojekt beim BAMF

Dort veranstaltete das BAMF eine bundesweite Fachveranstaltung zum „Bundesprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schreyer als IAG-Leiterin und Mühlhans als TVJA-Geschäftsführer leiteten bei dem Vernetzungstreffen einen Praxisworkshop über gelingende Zusammenarbeit vor Ort und verstetigende Strukturen. Rathauschef Müller betonte bei der abschließenden Podiumsdiskussion den Stellenwert, den Integration und Zuwanderung in Geretsried als Vertriebenenstadt mit einem Migrationsanteil von circa 30 Prozent hat. Für die IAG-Koordinationsstelle seien Strukturen geschaffen worden. „Dank der erfolgreichen Arbeit des TVJA“ sei das gelungen. „Durch unser Integrationskonzept haben wir einen Handlungsrahmen mit gemeinsamen Zielen und Netzwerkstrukturen, um Integration bestmöglich zu fördern“, so Müller.

Geretsried führte das Projekt erfolgreich fort

IAG startete vor zehn Jahren als BAMF-Förderprojekt. Neben Eigenmitteln des TVJA floss auch eine Spende von der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen in die Koordinationsstelle. Als die Förderperiode nach drei Jahren endete, finanzierte die Stadt die Fortführung von IAG. „Dass BAMF-geförderte Projekte auch nach ihrer Laufzeit durch die Kommune erfolgreich weitergeführt werden, ist keineswegs selbstverständlich“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Mehrwert für Geretsried sind neben der Netzwerkarbeit und der Stärkung des ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements die Veranstaltung regelmäßiger Austauschforen, Workshops und Ausstellungen, um interkulturelles Lernen zu fördern. IAG leistet als Knotenpunkt Präventionsarbeit, erkennt Bedarfe und begegnet diesen spontan und effektiv. sw

