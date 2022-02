Bürgerhaus in Stein: „Schlag ins Gesicht“ für Stadtteil

Teilen

So soll es einmal aussehen: Der Entwurf für das Bürger- und Jugendhaus in Stein vom Büro Nova-Architekten setzte sich bei einem Wettbewerb im Jahr 2018 durch. © plan|4 architekten GmbH

Das Bürgerhaus in Stein soll später gebaut werden, weil die Stadt mit Blick auf die Haushaltslage Prioritäten setzen muss. Der TVJA ist enttäuscht.

Geretsried – Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) sieht in der Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses einen „Schlag ins Gesicht der Jugendlichen, Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil Stein“. Wie berichtet empfahl das Gremium den Haushaltsplan 2022 mit sechs zu vier Stimmen zur Beschlussfassung an den Stadtrat. Damit verbunden ist, den Baubeginn für das Bürger- und Jugendhaus in Stein auf den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 zu verschieben.

Das „darf nicht das letzte Wort sein“, schreibt TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans in einer Pressemitteilung. Diese sei mit Kerstin Halba abgestimmt. Halba ist Vorsitzende des Vereins und sitzt für die SPD im Stadtrat. Dem Haupt- und Finanzausschuss gehört sie nicht an. „Gemeinsam mit all jenen, die von der vorgesehenen Verschiebung des Baus in den Finanzzeitaum 2026 bis 2029 betroffen sind, appellieren wir an die Entscheidungsträger, die Weichen bei den Haushaltsberatungen richtig zu stellen“, so Mühlhans. Jedes Jahr der Verschiebung sei gleichbedeutend mit einer zu erwartenden Kostensteigerung. Auch seien Förderprogramme endlich. Der Stadtrat hat die Baukosten auf 7 Millionen Euro gedeckelt.

Geretsried: Trägerverein setzt sich für Bürgerhaus in Stein ein

Die Bagger sollten eigentlich nächstes Jahr in Stein anrollen. Der Entwurf vom Münchner Büro Nova-Architekten, das sich 2018 in einem Wettbewerb durchgesetzt hat, sieht vor, anstelle des Jugendzentrums Ein-Stein eine Anlaufstelle für Bürger und Jugendliche zu schaffen. Mühlhans betont, „dass es sich bei der Planung in Stein um ein Zentrum für ganz Geretsried handelt“. Mit Blick auf den prognostizierten Bevölkerungszuwachs brauche Geretsried dringend einen Ort, der für Veranstaltungen der Stadt und für Vereine nutzbar ist. „Auch für kulturelle Veranstaltungen gibt es ein Vakuum, das der größten Stadt im Landkreis nicht gut zu Gesicht steht.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

In die Planung war der TVJA eingebunden. „2020 wurde sehr viel Zeit dafür verwendet, in großen Runden mit vielen Fachplanern und städtischen Mitarbeitenden die konkrete Ausführung festzulegen“, sagt Mühlhans. Es seien mit Blick auf Kosten und Funktionalität zwar einige Kompromisse nötig gewesen, aber es sei eine Planung entstanden, die dennoch für den Zweck des Hauses gut geeignet war.

Viel bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil Stein entstanden

Um die nun längere Zeit bis zum Baubeginn zu überbrücken, schlägt der Ausschuss auf Antrag der CSU vor, das Ein-Stein, 2003 als Provisorium errichtet, und den Quartierstreff, seit 2017 in einem ehemaligen Geschäft untergebracht, baulich zu ertüchtigen. Das sieht Mühlhans kritisch. „Eine mit Sicherheit auch nicht billige Ertüchtigung von zwei Provisorien ist eher kontraproduktiv als förderlich“, so Mühlhans.

Die Bürger im Stadtteil Stein hätten durch den Wegfall des Nahversorgers, der Sparkasse und der Apotheke herbe Veränderungen hinnehmen müssen, betont der Geschäftsführer. Dennoch entwickle sich der südlichste Geretsrieder Stadtteil vom Image eines sozialen Brennpunktes zu einem Ort des friedlichen interkulturellen Zusammenlebens über alle Altersgrenzen hinweg, auch durch die Bemühungen des TVJA. Mühlhans: „Mit viel Herzblut, Zeit und Hirnschmalz eingebrachtes bürgerschaftliches Engagement sollte gefördert und nicht gebremst werden, wenn man es erhalten möchte.“

sw

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.